Le Figaro: «извинениями ничего не решить» — Макрону рассказали, как помириться с бывшей колонией Алжиром

Историк Бенджамин Стора представил Эммануэлю Макрону долгожданный доклад с предложениями по примирению между французским и алжирским народами и работе с памятью об Алжирской войне, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, несмотря на «левые» убеждения автора доклада и его сочувствие алжирскому национализму, специалист пришёл к выводу, что извинения Франции за войну и колонизацию не помогут решить проблему недопонимания между двумя странами.

Французский историк Бенджамин Стора подготовил доклад, содержащий практические рекомендации для содействия примирению между французским и алжирским народами, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, миссия, посвящённая памяти об Алжирской войне, была возложена на Стора президентом Эммануэлем Макроном.

По словам газеты, публикации доклада ждали с нетерпением: во-первых, из-за взрывоопасности выбранной темы, способной разбудить былые страсти, несмотря на то что Алжир является независимым государством уже почти 60 лет, во-вторых, из-за личности историка, посвятившего свою карьеру истории Алжира и магрибской иммиграции и известного своими «левыми» убеждениями, из-за чего его научные труды несут на себе отпечаток «принципиального антиколониализма и неприкрытого сочувствия алжирскому национализму».

И хотя на деле 90-страничный доклад оказался более взвешенным, чем можно было опасаться, в него были включены предложения, способные не умиротворить воспоминания о войне, а напротив, вызвать ожесточённые спораы, отмечает издание.

Первая часть доклада под заголовком «Алжир, невозможность забвения» вкратце описывает, почему память о французском присутствии в Алжире и войне, которая привела к независимости этой страны, различается: с алжирской стороны это память о колонизации и конфликте с колониальной державой, с французской — память кадровых военных, призывников, «черноногих», воспоминания харки, память сторонников независимости и сторонников Французского Алжира и прочее.

Вторая часть текста Бенджамина Сторы под заголовком «Отношения Франции с Алжиром» описывает «сложную игру» между Парижем и Алжиром, в которой каждая сторона защищает собственные национальные интересы: алжирцы всё ещё подчёркивают груз прошлого, а французы отвечают на это уступками, в которых Стора видит прогресс. Принимая во внимание жизненный путь автора доклада, неудивительно, что эта часть доклада подкреплена осуждением «колониализма» и дискриминации, жертвой которой становилось коренное население Алжира, но не содержит хронологических, политических и социальных нюансов, которые смягчали бы картину, замечает Le Figaro. По мнению газеты, Стора осуждает используемые французскими правоохранительными органами методы в лишённой контекста перспективе, по умолчанию оправдывая действия алжирских националистов и практически не подвергая сомнению их собственные методы.

В третьей части доклада под заголовком «Проблемы, которые предстоит решить» говорится о том, что французы и алжирцы выступают за возможность «наведения мостов» в вопросах, которые до сих пор остаются болезненными. В вопросе, касающемся претензий алжирцев на доступ к архивам, автор доклада предлагает последовательно рассматривать темы и фонды архивов французского Алжира, позволяя исследователям по обе стороны Средиземного моря работать над этим «общим наследием».

По вопросу о «пропавших без вести» в Алжирской войне Стора выступает за создание «справочника по пропавшим без вести» — переписи лиц и мест, где имели место так и не выясненные исчезновения. При этом историк не забывает и об исчезновении сотен европейцев, похищенных и пропавших без вести в Оране 5 июля 1962 года. Стора также выступает за восстановление европейских и еврейских кладбищ Алжира — ещё один сверхчувствительный вопрос.

Самое главное, на взгляд издания, состоит в том, что историк не верит в возможность разрешить недопонимание между Францией и Алжиром с помощью «политики извинений». С другой стороны, призывы к включению Жизели Халими* в Пантеон или организации международного симпозиума, посвящённого «отказникам Алжирской войны», в докладе выглядят «ненужной провокацией», считает Le Figaro.

Однако главный вопрос, по мнению газеты, заключается в том, что намерен делать Алжир с этим докладом. «С момента обретения независимости власть в Алжире живёт за счёт мифологической интерпретации прошлого. Кто станет утверждать, что завтра всё будет иначе?» — задаётся вопросом газета.

* Жизель Халими (1927—2020) — адвокат франко-тунисского происхождения, защитница независимости Алжира с 1950-х годов (прим. ИноТВ).