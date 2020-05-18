NTD: главный обвиняемый в геноциде в Руанде спустя четверть века задержан под Парижем

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INFOX.SG
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Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию показала, что ей подарили на 18-летие.
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Гаджиев — о состоянии отца Нурмагомедова: хороших новостей нет
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Режим ограничительных мер в Свердловской области продлили до 25 мая
Действие большей части введённых в Свердловской области ограничений продлено до 25 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
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Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство России утвердило отсрочку по налогам и авансовым платежам по ним для арендодателей.
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Боец UFC Салихов рассказал о проблемах с коронавирусом в Дагестане
Российский боец смешанного стиля Муслим Салихов, выступающий в UFC, рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.
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Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты
Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.
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Лукашенко подписал закон об амнистии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
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Американский боец MMA Томсон высказался о состоянии отца Нурмагомедова
Американский боец смешанного стиля Джош Томсон, который тренируется вместе с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова — отца российского спортсмена.
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Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по ситуации с находящимися на границе в Дагестане гражданами Азербайджана.
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Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову с 18-летием.
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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
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СМИ: Заболевший COVID-19 футболист «Рубина» контактировал с несколькими игроками РПЛ
Заболевший коронавирусом защитник казанского «Рубина» Константин Плиев контактировал с несколькими игроками Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Испании рассказали, когда начнут принимать туристов
Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна будет готова принимать туристов с конца июня.
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Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления. Об этом заявили в пресс-службе РПЦ.
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Путин поздравил фигуристку Загитову с 18-летием
Президент России Владимир Путин поздравил отечественную фигуристку Алину Загитову с днём рождения.
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Стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки
Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявление по поводу возобновления тренировок в клубах национального первенства.
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«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.
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Футболист «Монако» Головин назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»
Полузащитник «Монако» Александр Головин в анкете назвал своими любимыми российскими футбольными клубами московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
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Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Сабо осудил украинских боксёров Усика и Ломаченко за съёмки в российском фильме
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо отреагировал на участие украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о религии.
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Московские парки подготовили ряд онлайн-мероприятий
На сайтах 18 столичных парков с 18 по 24 мая будут опубликованы новые образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия.
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Актёр Мишель Пикколи умер в возрасте 94 лет
Во Франции умер 94-летний актёр Мишель Пикколи.
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Нурмагомедов отреагировал на философский пост Исмаилова в соцсетях
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к другому отечественному бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову по поводу его философского поста в социальных сетях.
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Эксперт дал прогноз по летнему отдыху для россиян
Член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.
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Роскачество провело повторную проверку креветок
Эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок креветок.
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Глава «Росатома» оценил ситуацию с коронавирусом на предприятиях отрасли
Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в атомных городах.
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Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве
В Москве до 21:00 понедельника, 18 мая, прогнозируется усиление ветра до 19 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
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Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
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Вагнер Лав рассказал, кто из футболистов ЦСКА пил водку после победы в Кубке УЕФА
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто из игроков команды пил водку после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.
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Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе в Сочи арестован
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, который убегал от росгвардейцев в обсерваторе Сочи. Он также оштрафован на 15 тыс. рублей.
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ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести благотворительный матч, вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
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Иран готов предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов предоставить России 14 видов медицинских изделий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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На форуме «Армия-2020» обсудят вопросы военной медицины
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдёт ряд мероприятий, посвящённых военной медицине.
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Источник рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.
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Сценарист рассказала об истории создания сериала «Закрытый сезон»
Автор сценария сериала «Закрытый сезон» об эпидемии неизвестного вируса в курортном городке Алёна Званцова рассказала об истории его создания.
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Врач рассказала о лечении первой пациентки с коронавирусом в Крыму
Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева рассказала о лечении первой пациентки с коронавирусом в Крыму, которая поступила к ним в середине марта.
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Экс-футболист ЦСКА: в перерыве матча со «Спортингом» Газзаев достал иконку
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что говорил главный тренер Валерий Газзаев в перерыве финального матча Кубка УЕФА со «Спортингом» в 2005-м.
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Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Алдонин: в Шереметьеве болельщики едва не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как болельщики встретили команду в Москве после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.
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«Селтик» в девятый раз стал чемпионом Шотландии по футболу после досрочного завершения сезона
Футбольный клуб «Селтик» из Глазго девятый раз подряд и 51-й раз в истории стал чемпионом Шотландии по футболу.
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В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло ещё два письма из Германии
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло два письма из Германии. Их автор — Зигмар Вильгельм Крафт из Нойёттинга.
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Россия завершила вывод военных специалистов из Сербии
В Минобороны России сообщили, что последний самолёт с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вернулся на аэродром Чкаловский.
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Бриггс заявил, что договорился с Тайсоном о проведении поединка
Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжёлом весе Шеннон Бриггс и Майк Тайсон договорились о проведении поединка.
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В Дагестане 60% больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.
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Червиченко назвал запоздалым решение о возобновлении РПЛ
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение возобновить прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
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Козлов оценил меры по борьбе с коронавирусом на Дальнем Востоке
Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в дальневосточных регионах.
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В пресс-службе «Московских сезонов» рассказали о программе мероприятий с 18 по 24 мая
В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали об онлайн-программе с 18 по 24 мая.
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«Союзплодоимпорт» обжалует арест в Нидерландах брендов водки
Госпредприятие «Союзплодоимпорт» прокомментировало арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса.