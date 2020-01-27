Euronews: правительство Нидерландов впервые извинилось за депортацию евреев

03:00 В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Спонсором «Спартака» стала китайская компания по производству телефонов Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн объявил о заключении контракта с китайской компанией ZTE, которая занимается производством мобильных телефонов.

03:00 На Украине зафиксировали коронавирус Государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины» зафиксировало случай коронавируса. Вместе с этим ведомство уточнило, что это не новый тип вируса, который в настоящий момент активно распространяется по миру.

03:00 Песков сообщил об отсутствии указа об отставке Суркова Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет указа об освобождении Владислава Суркова с поста помощника главы государства.

03:00 Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

03:00 Медведев заявил, что разочарован поражением от Вавринки на Australian Open Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обратился к болельщикам после поражения от швейцарского теннисиста Стэна Вавринки в матче четвёртого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

03:00 Краевед рассказал о дотах оборонительного рубежа Ижора в Ленинграде Краевед, один из создателей народного музея «Дот рубежа Ижора» Денис Шаляпин рассказал о строительстве оборонительного рубежа в 1943 году.

03:00 Власти Афганистана рассказали подробности о разбившемся самолёте Власти Афганистана заявляют, что потерпевший крушение в афганской провинции Газни самолёт принадлежал иностранной авиакомпании.

03:00 В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда В Санкт-Петербурге 27 января пройдут торжественно-траурные мероприятия, концерты, презентации книг, выставки, экскурсии и интерактивные программы в честь Дня полного снятия блокады.

03:00 Россияне завершили свои выступления в мужском одиночном разряде на Australian Open Российские теннисисты завершили свои выступления в мужском одиночном разряде на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

03:00 Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 2026 года Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.

03:00 В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Эксперт оценил ситуацию вокруг договора СНВ-III Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию с договором СНВ-III между Россией и США в связи с призывом ООН.

03:00 СМИ предсказали в Москве самый сильный снегопад с начала зимы Портал «Метеоновости» сообщает, что 28 января Москву ожидает самый сильный снегопад с начала зимы.

03:00 СМИ: Пилот вертолёта Брайанта при крушении спас людей, находящихся на земле Жертв при крушении вертолёта, на котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, могло быть больше, если бы не действия пилота.

03:00 В Роскачестве сравнили йогурт с другими источниками кальция Эксперты Роскачества сравнили йогурт с другими продуктами, способными восполнить суточную потребность организма в кальции.

03:00 Кремль объяснил поручение проверить приговор участнику митинга Котову Поручение президента Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову, который был осуждён за нарушения на митингах, не связано с перестановками в Генпрокуратуре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

03:00 Рублёв проиграл Звереву в четвёртом круге Australian Open Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче четвёртого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

03:00 Юлия Пересильд рассказала о работе с Евгением Мироновым Актриса Юлия Пересильд после возвращения с гастролей в Париже рассказала о работе с художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым.

03:00 Посол России в Белоруссии рассказал о ситуации с компенсациями за ЧП с «Дружбой» Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о ситуации с компенсациями, которые должны быть выплачены Минску за ЧП с грязной нефтью на нефтепроводе «Дружба».

03:00 Павлюченкова победила Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в матче четвёртого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

03:00 ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков Федеральная служба безопасности (ФСБ) приостановила следственные действия по уголовному делу в отношении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов.

03:00 Последний пост Брайанта в Twitter набрал более 2 млн лайков Последний пост погибшего баскетболиста Коби Брайанта в Twitter, который он адресовал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, набрал более 2 млн лайков.

03:00 Варшава не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту Польша не пригласила президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по холокосту, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Кремлю известно об инциденте с главой Чувашии и сотрудником МЧС В Кремле ознакомились с инцидентом, связанным с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть во время торжественной церемонии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Мать оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков готова их забрать Мать оставленных в аэропорту Шереметьево двух мальчиков готова их забрать. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

03:00 В Костроме полиция пресекла возможную попытку нападения на школу Сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, планировавших устроить стрельбу в школе в Костроме.

03:00 СМИ назвали имена всех погибших вместе с Брайантом при крушении вертолёта Стали известны имена всех девяти человек, которые находились на потерпевшем крушение вертолёте американского баскетболиста Коби Брайанта.

03:00 Россия направила послания с предложением по саммиту «пятёрки» СБ ООН Послания с детализацией идеи о саммите направлены лидерам стран — постоянных членов СБ ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Журналисты записали обращение в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма Гаджиева Журналисты «Новой газеты», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Эха Москвы» и ряда других СМИ выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

03:00 В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника главы государства займётся координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Отпевание Всеволода Чаплина пройдёт 29 января Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина состоится 29 января в храме преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот.

03:00 В Афганистане разбился самолёт Ariana Afghan Airlines В провинции Газни на востоке Афганистана разбился самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

03:00 Директор Андрейченко заявил, что актриса не выходит на связь Директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев рассказал RT о том, что она не выходит с ним на связь с 25 января.

03:00 Тарпищев объяснил поражение Медведева от Вавринки на Australian Open Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Даниила Медведева от швейцарца Стэна Вавринки в матче четвёртого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

03:00 Найден отец оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков Отец оставленных в аэропорту Шереметьево двух мальчиков найден, сообщила уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова.

03:00 СМИ огласили первые детали расследования крушения вертолёта Брайанта Стали известны первые детали расследования крушения вертолёта, в котором погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

03:00 Премьер-министр Словении подал в отставку Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил о решении уйти в отставку.

03:00 Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 В Mail.ru прокомментировали ситуацию с техническим сбоем В Mail.ru Group рассказали о причинах технических сбоев на сервисах компании.

03:00 Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 В Приморском крае рассказали о приостановке организации поездок в Китай Приморские турфирмы приостановили организацию поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса, распространяющегося в КНР.

03:00 В Германии недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф выразил недовольство победой россиянок на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 Губернатор Подмосковья навестил детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал к мальчикам, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево.

03:00 В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу возможности заразиться новым типом коронавируса через предметы, в частности через посылки из Китая.

03:00 В результате ДТП в Краснодарском крае загорелся автобус В Краснодарском крае произошла авария, в результате которой опрокинулся и загорелся автобус.

03:00 Трамп о смерти Брайанта: он только начинал жить Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семье легендарного баскетболиста Коби Брайанта в связи с гибелью спортсмена.

03:00 Два человека погибли в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск В результате аварии на 270-м км трассы Тюмень — Омск погибли два человека, ещё двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

03:00 Роспотребнадзор рассказал о мониторинге нового коронавируса в России В России выявили более 100 человек с подозрением на новый коронавирус, но ни в одном случае такой диагноз не был подтверждён. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.