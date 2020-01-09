Der Spiegel: не страна-освободитель — Польше не дадут слова на Всемирном форуме памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда наотрез отказался принимать участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает Der Spiegel. «Я не вижу причин, почему президенты России, Германии и Франции, а также представители Великобритании и США в таком месте и по такому случаю имеют право выступить, а президент Польши — нет», — выразил своё недовольство поляк.

Президент Польши Анджей Дуда наотрез отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста и принимать участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, сообщает Der Spiegel.

Как заявил польский лидер, несмотря на сразу несколько «дипломатических интервенций», организаторы не отреагировали на его требование выступить там с речью.

«Я не вижу причин, почему президенты России, Германии и Франции, а также представители Великобритании и Соединённых Штатов в таком месте и по такому случаю имеют право выступить, а президент Польши — нет», — выразил своё недовольство Дуда.

Польский лидер также заострил внимание на том, что большинство жертв холокоста родом именно из Польши, отмечает немецкое издание.

По словам Дуды, препятствование его выступлению — это удар по интересам Польши и по людям, которые отдали свои жизни, спасая евреев.

«В первую же очередь это искажение исторической правды», — констатировал президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь, организаторы форума дали отчётливо понять, что гражданство жертв Аушвица не играло роли при выборе выступающих на памятных мероприятиях. При этом они считают уместным, что с речью выступят представители стран-союзников, поскольку именно они освободили Европу и мир от убийственной тирании нацистской Германии, говорится в официальном заявлении института «Яд Вашем».

«Важно отметить, что из 1,5 миллионов жертв лагеря смерти Аушвиц-Биркенау около 1,1 миллиона были евреями, которых убили только потому, что они были евреями, и в каких странах они родились, не имело значения», — подчеркнули организаторы Всемирного форума памяти холокоста в Иерусалиме.