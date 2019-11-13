NC: полька Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию за антипольскую пропаганду

Известие о том, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2019 года стала польская писательница Ольга Токарчук, вызвало в Польше волну критики. Так, главный редактор портала Najwyższy Czas Томаш Зуммер упрекнул соотечественницу в том, что она призывает переписать историю страны, обвиняет поляков в притеснении евреев и выставляет их рабовладельцами.

«Ольга Токарчук на самом деле великий писатель. В 90-е годы она, к примеру, писала доносы на польских антисемитов по заказу иностранного посольства», — не без сарказма комментирует присуждение Нобелевской премии по литературе Ольге Токарчук главный редактор портала Najwyższy Czas Томаш Зоммер.

Он не сомневается в том, что награды Королевской шведской академии наук уже стали частью левого политического спектра. «Кстати, если кто-то хотел ещё раз убедиться в том, что Нобелевская премия по литературе была захвачена крайне левыми, он, вероятно, получил тому доказательство уже в миллионный раз», — добавляет он.

В настоящее время писательница Ольга Токарчук известна в основном ненавистью к Польше и экстремальным филосемитизмом. «Я начинаю думать, что мы придумали свою собственную историю — историю Польши как чрезвычайно толерантной, открытой страны, которую нельзя ни в чём упрекнуть по отношению к её меньшинствам», — сказала она в 2015 году в интервью TVP Info.

Затем она подчеркнула, что тему погромов периода Второй мировой войны и позднее поляки замели под ковёр и вообразили себя тем народом, который борется за «вашу и нашу свободу».

«Она практически призывает переписать историю Польши», — возмущается автор.

«Я думаю, что нам придётся встать лицом к лицу с нашей собственной историей и попытаться переписать её заново, не скрывая всех тех ужасных вещей, которые мы делали будучи колонизаторами, национальным большинством, которое подавляло меньшинство, выступая в роли рабовладельцев или убийц евреев», — заявляла Токарчук.

Уже тогда политик и публицист Станислав Михалкевич предсказывал, что однажды Токарчук будет присуждена Нобелевская премия. Её определенно готовят для того, чтобы она стала литературным лауреатом Нобелевской премии. Об этом свидетельствует её роман «Книги Якова», который рассказывает о еврее из 18-го века Якове Франке, основавшем свою секту в Речи Посполитой.

По его словам, Токарчук использует эту авантюрную историю как повод для создания отвратительного образа польской нации, которая не только «колонизировала», но и притесняла «меньшинства», в особенности самое главное — еврейское. Она выставила поляков убийцами евреев. Таким образом писательница прекрасно вписалась в «педагогику позора», которая начала практиковаться вместе с «падением коммунизма», для того чтобы превратить Польшу в плацдарм для еврейских организаций, резюмирует автор.