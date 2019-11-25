Focus: основатель Extinction Rebellion преуменьшил значимость холокоста ради пиара

Основатель радикального движения за защиту климата Extinction Rebellion вызвал ужас и волну осуждения среди своих последователей в Германии, пишет немецкий журнал Focus Online. К этому привели слова Роджера Халлама, преуменьшившие значимость холокоста. В немецком ответвлении движения их сочли просчитанной провокацией, направленной на привлечение внимания общественности.
Основатель Extinction Rebellion Роджер Халлам в интервью немецкому журналу, к ужасу читателей, преуменьшил значимость холокоста из соображений рекламы.
Как сообщает Focus Online, глава вызывающего споры радикального протестного движения за климат недооценил серьёзность холокоста. Убийство европейских евреев он назвал «очередным дерьмом в истории человечества». Однако за этой провокацией, причём именно в разговоре с немецкими журналистами, скрывается холодный расчёт, подчёркивает издание.
Такой точки зрения придерживаются представители немецкого ответвления Extinction Rebellion, о чём они заявили в сообщении для прессы. «Недооценивание холокоста Роджером Халламом было не случайным промахом, а просчитанной провокацией», — убеждены немецкие активисты в сфере климата.
Они заявили, что резко осуждают «медийно-стратегическое намерение Халлама привлечь внимание к климатическому кризису за счёт инструментализации холокоста». По их мнению, речь идёт о сознательно сделанном высказывании, направленном на то, чтобы оставаться в центре внимания широкой публики.
Оказавшись под сильным давлением, Халлам извинился за свой выбор слов, отмечается в статье. Однако издательство Ullstein, которое должно было опубликовать книгу Халлама, это, похоже, не смягчило, пишет Focus Online. Издание книги было приостановлено, а профиль автора на сайте издательства перестал открываться, подчёркивает немецкий журнал.
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