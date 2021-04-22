NYT: пожертвовать отношениями с Турцией ради ценностей — Байден собирается признать геноцид армян

Джо Байден готовится стать первым действующим лидером США, который официально признает геноцид армян, сообщает New York Times, ссылаясь на осведомлённый источник. По мнению издания, таким образом президент покажет, что ради американских ценностей он готов принять на себя геостратегические удары, ведь подобное заявление неминуемо испортит и без того натянутые отношения с Турцией.

Спустя более века после того, как Османская империя организовала массовое убийство предположительно 1,5 млн армян, президент США Джо Байден готовится официально объявить эти действия геноцидом. Об этом изданию New York Times рассказал один из госслужащих, знакомый с обсуждениями в администрации. Как отмечает газета, этот шаг может стать сигналом, что приверженность к защите прав человека для США важнее угрозы ещё больше испортить отношения с Турцией.

Как ожидается, о своём решении глава Белого дома должен будет объявить в субботу 24 апреля, в день, когда 106 лет назад, по мнению историков, началась массовая расправа над армянами, организованная «предшественниками современной Турции во время Первой мировой войны». Таким образом Байден станет первым действующим американским президентом, официально признавшим геноцид армян, хотя о нём уже упоминал Рональд Рейган в 1981 году в своём письменном заявлении, посвящённом холокосту. Также в 2019 году палата представителей и сенат США одобрили резолюцию о признании геноцида армян, напоминает The New York Times.

На сегодня геноцид признают по меньшей мере 29 стран — по больше части в Европе и Северной и Южной Америке, но также и Россия и Сирия, «политические соперники Турции», добавляет издание.

По словам источника газеты, Байден принял решение выступить с заявлением, а остальные официальные лица, в правительстве и дипломатических кругах, заявили, что это ожидаемый шаг. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пока комментировать ситуацию отказалась, но отметила, что администрация «более подробно осветит вопрос» в субботу.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подчеркнул, что американское признание геноцида «станет своего рода моральным указателем для многих стран». «Дело не в Армении и Турции. Сейчас идёт речь о нашем долге признавать и осуждать прошлые, настоящие и будущие геноциды», — цитирует издание главу армянского МИД.

Как обращает внимание New York Times, потенциальное заявление Байдена многие рассматривают как проверку отношений его администрации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, с которым турецкий лидер поддерживал достаточно дружественные контакты, действующий глава Белого дома уже давно находится в натянутых отношениях с Эрдоганом. И признание геноцида может вызвать недовольство Анкары и поставить под угрозу сотрудничество в оборонной и дипломатической сферах. По этой причине прошлые американские президенты предпочитали воздерживаться от официальных заявлений по геноциду армян, да и у Байдена всё ещё есть время передумать.

Турция признаёт, что сражения между османами-мусульманами и армянами-христианами в Первую мировую войну повлекли за собой множество жертв, однако категорически отрицает расправу, которая, как считается, началась в 1915 году. Тем не менее Анкара готовилась к официальному признанию со стороны США, поскольку Байден говорил об этом ещё в рамках своей предвыборной кампании. И на этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что ожидаемое заявление Байдена может ухудшить и без того натянутые отношения между двумя странами — союзницами НАТО. «Заявления, не имеющие никакой юридической силы, никому не помогут, но навредят отношениям. Если Соединённые Штаты хотят ухудшения отношений, это их право», — заявил глава турецкого МИД в одном из недавних интервью.

Эксперты подтверждают, что возможное признание со стороны США, с точки зрения закона, не сулит Турции никаких «карательных мер, за исключением унижения и пятна на её истории в виде неизбежного сравнения с холокостом». «Мы твёрдо выступаем против попыток делать вид, что эти намеренные, организованные усилия по уничтожению армянского народа были чем-либо, кроме геноцида. Вы верно сказали, что американская дипломатия и внешняя политика должны исходить из наших ценностей, в том числе соблюдения всеобщих прав. Эти ценности обязывают нас признать правду и сделать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить будущие геноциды и преступления против человечности», — заявили 38 американских сенаторов из Демократической и Республиканской партии в своём совместном письме к Байдену в марте.

По мнению The New York Times, Байден, похоже, «намерен показать, что его приверженность к правам человека, основе внешней политики его администрации, стоит любых потерь».

Официальное признание геноцида говорит о том, что США «готовы принимать на себя геостратегические удары ради своих ценностей», считает бывший посол США в Турции Джеймс Джеффри. На его взгляд, маловероятно, что Турция пойдёт на сближение с Россией, Ираном или другими соперниками США, чтобы заменить союзы с Западом. При этом Джеффри полагает, что Эрдоган может начать ставить палки в колёса администрации Бадена, к примеру, в Сирии или на Чёрном море, где Анкара контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, через которые придётся идти американским кораблям, если им понадобится оказать помощь Украине.