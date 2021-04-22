FAZ: Турция надеется заработать на транзите, проложив канал параллельно Босфору

К 2023 году, когда Турции исполнится сто лет, страна планирует завершить много крупных проектов. Одним из них является канал, который должен связать Чёрное и Мраморное моря. Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, он должен стать альтернативой Босфору, по которому международные суда пока могут проходить бесплатно. Тем самым Турция надеется укрепить свои позиции и заработать на транзитных пошлинах.

По Суэцкому каналу ежедневно проходят 50 судов, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Египту это приносит $6 млрд транзитных пошлин в год. По Босфору за день проходит вдвое больше судов, но Турции это никакой прибыли не приносит.

В отличие от Суэцкого канала, Босфор — свободный международный морской путь, хотя он и располагается в территориальных водах Турции. Так было определено по Конвенции Монтрё для обоих турецких проливов, Босфора и Дарданелл, в 1936 году.

В то время молодое турецкое государство праздновало результаты переговоров, потому что его суверенитет над водными путями был восстановлен. Однако если всё пойдёт в соответствии с волей правительственной партии, Турция может выйти из этой конвенции, как недавно вышла из конвенции по защите женщин от насилия. Чем более предметным становится проект канала, параллельного Босфору, тем громче приближённые к правительству круги, если и не сам президент Эрдоган, ставят конвенцию под сомнение.

Более сотни вышедших в отставку адмиралов недавно предостерегали от выхода из конвенции. После этого более 2 тыс. приближённых к правительству объединений, учреждений и университетов получили уведомление против тех, кто подписал открытое письмо. Десятерых из них в итоге взяли под стражу за попытку свержения конституционного порядка, напоминает издание.

Как отмечается в статье, за последние два десятилетия у Эрдогана завелась склонность к мегапроектам. Их список велик в одном только Стамбуле: президент велел построить там крупнейший аэропорт в мире и крупнейшую мечеть Турции, тоннель под Босфором и третий мост через Босфор. Теперь к ним должен прибавиться ещё и канал, который свяжет через западную часть Стамбула Чёрное и Мраморное моря.

Эрдоган решительно настроен воплотить этот проект в жизнь. В марте министр окружающей среды и городского планирования Мурат Курум заявил, что планы на строительство канала согласованы. Первый камень должен быть заложен 24 апреля, в годовщину начала геноцида армян. Как и многое в Турции, открытие канала планируется в 2023 году, когда стране исполнится сто лет.

Расходы на канал, который по планам должен протянуться на 45 км в длину, 150 м ширину и 21 м в глубину, оцениваются в $14 млрд. Поскольку казначейство уже взяло на себя щедрые гарантии по финансированию других крупных проектов, больше обязательств оно на себя взять уже не может. Кроме того, финансовые обязательства на крупные суммы, выделяемые на эти мегапроекты, ограничивают казначейству пространство для манёвра.

Самым выгодным способом финансирования остаётся закладывание в залог ожидаемых транзитных пошлин. Однако пока действует конвенция Монтрё, поступать они не начнут, потому что пока корабли могут свободно проходить по Босфору, они не станут добровольно выбирать дорогой путь через новый канал, отмечает бывший посол Митат Ренде. По его словам, было бы большой ошибкой выходить из конвенции Монтрё: если она прекратит действовать, вступит в силу соглашение ООН о проливах 1982 года, а Турция его никогда не подписывала.

Попытка перенаправить коммерческое движение судов из Босфора в оплачиваемый проход по каналу может привести к стратегическому ущербу для Турции. Если проход между Чёрным и Мраморным морями в будущем подорожает, более экономически выгодными станут другие маршруты.

Как напоминает немецкая газета, в 2011 году Болгария вышла из проекта нефтепровода из Бургаса на Чёрном море до греческого порта на Эгейском море Александруполиса. Газопровод протяжённостью 262 км должен был поставлять нефть из России, Казахстана и кавказских республик к Средиземному морю и, таким образом, в обход турецких проливов. В будущем такой нефтепровод снова может оказаться выгодным, как и запланированное расширение железнодорожного сообщения между Бургасом и Александруполисом.

Развитие Александруполиса до перевалочной базы для товаров и энергетики намечается уже сейчас, подчёркивает издание. Портовый город на границе с Турцией должен стать узлом между Балканами и Восточной Европой. В развитие пока небольшого порта вложатся американские компании, правительство США поддерживает их в этом. Среди прочего, предусмотрено строительство терминалов для сжиженного газа и газовая электростанция, а также небольшая база для американских военнослужащих.

Как сообщается в статье, военное сотрудничество между Афинами и Вашингтоном и без того становится более тесным на радость Греции. С 1969 года Пентагон содержит крупную базу на Крите. Недавно он сертифицировал верфь на острове Сирос, чтобы её могли использовать американские военные суда. То же самое произошло неподалёку от Афин.

Нынешнее повышение значимости Адександруполиса, происходящее за счёт Турции, становится новым камнем в фундаменте борьбы за восточную часть Средиземноморья. Однако арена для этой борьбы меняется, в первую очередь, из-за Стамбульского канала Эрдогана и рассуждений о целесообразности конвенции Монтрё, заключает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.