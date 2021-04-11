Le Monde: протокольная ошибка на встрече с Эрдоганом превратила образ европейской державы в насмешку

Протокольная ошибка, повлёкшая за собой «диванный скандал» на встрече европейских лидеров с президентом Турции в Анкаре, привела к тяжёлым последствиям для имиджа ЕС, констатирует Le Monde. Унизительные кадры, на которых Урсула фон дер Ляйен стоит перед сидящими в креслах коллегами-мужчинами, превратили образ Европейской державы и её ценности в насмешку, а также затмили важные вопросы европейско-турецких отношений, обсуждавшиеся во время визита, отмечает издание.

«Какая женщина, прокладывая себе путь во властные круги, хотя бы раз не оказывалась на скамейке запасных по милости своих коллег-мужчин», — пишет Le Monde в редакционной статье, вспоминая скандал с диваном на встрече лидеров ЕС с президентом Турции. «Протокол — это боевое искусство», — приводит издание реакцию на произошедшее посла Франции в НАТО Мюриель Доменак. И, как подчёркивает газета, это боевое искусство практикуется не только в отношениях мужчин и женщин, но и в международных отношениях.

Как напоминает издание, 6 апреля, во время официального визита в Анкару председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осталась стоять перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, занявшими места в единственных двух креслах, расположенных бок о бок. Не веря своим глазам, она выразила возмущение «коротким, но звонким восклицанием», после чего смирилась и села на отведённый ей диван, стоявший сбоку. Как отмечает Le Monde, широкая реакция на «унизительные» кадры с этой встречи в основном касалась нанесённого фон дер Ляйен сексистского оскорбления. Однако за этим проколом могут скрываться и другие, подчёркивает издание.

Согласно имеющейся информации, основная вина за инцидент лежит на протокольной службе Шарля Мишеля, которая занималась подготовкой встречи вместе с администрацией турецкого президента. Во-первых, сотрудники Мишеля не должны были соглашаться с расположением кресел, из-за которого председатель европейской комиссии была низведена до ранга министра иностранных дел Турции, сидевшего на другом диване, лицом к ней.

Как поясняет газета, председатель Европейского совета в теории имеет протокольное превосходство над председателем Еврокомиссии, но традиция требует, чтобы к ним относились как к равным. Президент Эрдоган уже достаточно давно посещает Европейский Союз, чтобы быть в курсе этих тонкостей, о чем свидетельствуют давние фотографии, на которых он встречается с предшественниками Мишеля и фон дер Ляйен, подчёркивает Le Monde. Таким образом, если администрация президента Турции, по её утверждениям, следовала указаниям сотрудников Мишеля, она прекрасно сознавала последствия.

Ещё одна оплошность состоит в том, что протокольная служба председателя Европейской комиссии отсутствовала при подготовке визита по причинам, официально связанным с Covid-19. Как поясняет издание, у председателя Европейского совета и председателя комиссии существуют разные протокольные службы, и они не только не сотрудничают, но и соперничают между собой. «Автократам закалки Эрдогана не нужно проявлять фантазию, чтобы ослабить своих собеседников: они справляются с этим сами», — констатирует газета. Таким образом, турецкий лидер, что называется, «убил двух зайцев одним выстрелом»: ценности гендерного равенства, отстаиваемые Европой, были попраны, а образ «Европейской державы» превратился в насмешку.

Как напоминает Le Monde, цель визита европейских лидеров в Анкару заключалась в восстановлении отношений с Турцией после уступок со стороны её президента, начавшего более примирительную политику по отношению к Греции и Кипру. Однако несмотря на экономические трудности и продолжающиеся политические репрессии, Эрдоган сохраняет рычаг влияния на европейцев — соглашение о миграционных потоках 2016 года. «Эта составляющая европейско-турецких отношений отошла в тень перед инцидентом с диваном. Прискорбно», — заключает издание.