Focus: перезагрузка для Эрдогана — ЕС делает авансы «трудному партнёру»

ЕС снова пытается наладить отношения со своим трудным, но необходимым в миграционном вопросе партнёром, пишет немецкий журнал Focus. Для этого Урсула фон дер Ляйен едет в Анкару с новым большим предложением для перезапуска отношений с Турцией. Европа готова продолжить финансовую поддержку на содержание сирийских беженцев в Турции, однако никаких конкретных цифр пока не называет.

Впервые за прошедший год во вторник состоится прямая встреча верховных представителей ЕС с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает немецкий журнал Focus.

Как отмечает издание, Урсула фон дер Ляйен везёт с собой в Анкару масштабное предложение для перезапуска отношений с трудным партнёром, необходимым Европе в её миграционной политике.

В последнее время отношения с кандидатом на вступление в ЕС — Турцией — особенно осложнились из-за спора по поводу месторождений газа в восточной части Средиземного моря. В 2019 году ЕС ввёл против Турции санкции, чтобы поддержать Грецию и Кипр.

На саммите ЕС в конце марта была отмечена и положительно оценена готовность Анкары к переговорам как по газовому спору, так и по конфликту с Кипром. Европа со своей стороны проявила готовность пойти навстречу Турции в экономическом и финансовом плане и выразила стремление к продолжению сотрудничества.

Как напоминает издание, заключённый в 1995 году таможенный союз с ЕС является для Анкары основополагающим экономическим фактором. Товары могут безо всяких ограничений поставляться через границу. Исключение составляют уголь, сталь и преобладающая часть сельскохозяйственной продукции.

Ещё в соглашении по вопросу беженцев в 2016 году ЕС предлагал «модернизировать» таможенный союз. Еврокомиссия тогда положительно оценила распространение льготных правил на сферу услуг, государственные закупки и сельское хозяйство. Однако из-за внутриполитической ситуации в Турции переговоры были заморожены. Теперь у Европы появилось новое предложение по расширению торгового соглашения.

Анкара уже давно требует от ЕС больше денег на снабжение примерно 3,7 млн сирийских беженцев, обосновавшихся в Турции, пишет Focus. В соглашении по беженцам 2016 года Эрдогану обещали выделить €6 млрд. По данным Еврокомиссии, к настоящему моменту выплачено €4,1 млрд, однако и остальная сумма уже чётко запланирована.

Главы стран и правительств ЕС готовы продолжать финансирование Турции. Теперь разработать соответствующее предложение должна Еврокомиссия. Конкретных сумм по новому миллиардному проекту пока не указывается, однако в прошлом году ЕС уже согласился выделить Турции дополнительные €535 млн, чтобы определённые программы могли быть продолжены в текущем году.

Одновременно в 2016 году ЕС обрисовал перспективу отмены обязательных виз для турецких граждан. Однако вскоре переговоры заглохли из-за того, что Турция не пожелала вносить изменения в свои жёсткие антитеррористические законы, напоминает немецкий журнал.

Теперь ЕС снова пытается привлечь Турцию обещаниями послабления визового режима. Но пока главы стран и правительств Европы не говорят ничего определённого и только проверяют, «как могут быть укреплены мобильность и сотрудничество в межличностных контактах».

После саммита канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что не всё ещё решено, и говорила о двуступенчатом плане. Сейчас ЕС «делает первый шаг» и примет конкретные решения в июне, заявила Меркель. При этом будет играть роль, «как будет развиваться процесс ослабления напряжённости в восточной части Средиземного моря». ЕС в самом деле сохраняет в силе свою угрозу новых санкций в газовом споре.

В совместном заявлении по итогам саммита главы стран и правительств ЕС раскритиковали стремление Турции запретить оппозиционную партию, поддерживающую курдов, а также выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, однако возвращение в это соглашение не было названо в качестве условия для нового сближения с Турцией.

По миграционному соглашению от 2016 года Анкара обязалась снова принять беженцев, прибывших на греческие острова, если их заявления на предоставление убежища будут отклонены. Этот договор привёл к существенному снижению числа прибывающих в Грецию мигрантов, отмечает немецкий журнал Focus.