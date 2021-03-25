Le Figaro: МВД Франции возмущено решением Страсбурга профинансировать строительство турецкой мечети
Дело, касающееся квартала Мено в Страсбурге, приняло государственный размах, когда мэр города от партии зелёных Жанна Барсегян предоставила турецкой конфедерации «Милли Герюш» €2,5 млн на строительство гигантской мечети, вызвав возмущение министра внутренних дел Жеральда Дарманена, сообщает Le Figaro. Глава МВД даже упрекнул главу города в «финансировании иностранного вмешательства на французской земле».
В Страсбурге позиция Дарманена была воспринята как первое государственное вмешательство в права религиозных общин департамента. При этом мэр, предложив городскому совету субсидировать строительство «самой большой мечети в Европе», продвигаемой организацией «Милли Герюш», действовала вразрез с прецедентным правом своих предшественников, отмечает издание.
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