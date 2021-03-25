Le Figaro: МВД Франции возмущено решением Страсбурга профинансировать строительство турецкой мечети

Решение мэра Страсбурга пожертвовать €2,5 млн ассоциации Милли Герюш, которую связывают с турецкими властями, на строительство гигантской мечети во французском городе, вызвало возмущение глав МВД страны, сообщает Le Figaro. Министр внутренних дел даже обвинил мэра в финансировании иностранного вмешательства во французские дела, предаёт издание. При этом глава Страсбурга утверждает, то ни разу не слышала от властей предостережений в отношении проекта.

Дело, касающееся квартала Мено в Страсбурге, приняло государственный размах, когда мэр города от партии зелёных Жанна Барсегян предоставила турецкой конфедерации «Милли Герюш» €2,5 млн на строительство гигантской мечети, вызвав возмущение министра внутренних дел Жеральда Дарманена, сообщает Le Figaro. Глава МВД даже упрекнул главу города в «финансировании иностранного вмешательства на французской земле».

В Страсбурге позиция Дарманена была воспринята как первое государственное вмешательство в права религиозных общин департамента. При этом мэр, предложив городскому совету субсидировать строительство «самой большой мечети в Европе», продвигаемой организацией «Милли Герюш», действовала вразрез с прецедентным правом своих предшественников, отмечает издание.

Как сообщила мэр Страсбурга в письме президенту Эммануэлю Макрону, «государство не высказало ни одного предостережения в отношении этого проекта или ассоциации». Это утверждение, однако, было опровергнуто префектом департамента Нижний Рейн Жозиан Шевалье, которая утверждает, что лично информировала главу города «несколько раз».

По словам издания, министр внутренних дел объяснил своё несогласие с грантом, выделяемым мэрией Страсбурга на строительство мечети, тем, что последняя не подписала Устав республики и пользуется «финансированием иностранного вмешательства».

«В Страсбурге... предпринимаются чрезвычайно настойчивые попытки вмешательства в дела нашей страны, в частности со стороны Турции», ― подчеркнул Жеральд Дарманен. «Мы считаем, что это учреждение (мэрия Страсбурга) не должна была финансировать иностранное вмешательство на нашей земле», ― заявил он.