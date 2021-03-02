Le Figaro: «турецкий национализм под нормандским соусом» — диаспора турков во Франции становится инструментом политики Эрдогана

Нормандский город Флёр завоевал репутацию столицы турецкой диаспоры Франции, пишет le Figaro. Как передаёт издание, действующее в городе Общество франко-турецкой дружбы имеет в муниципалитете не меньшее влияние, чем городские власти, однако тесно связано не с французским правительством, а с турецким. По словам газеты, через подобные ассоциации президент Эрдоган распространяет своё виляние в турецких общинах Франции и обеспечивает лояльность диаспоры.

Политик нормандского города Флер Субай Сахин одновременно и заместитель мэра, и вице-президент Обшества франко-турецкой дружбы, пишет Le Figaro. Если Флер — «столица» турок в департаменте Орн, то общество является его «социальным, религиозным, образовательным и коммерческим ядром», поясняет издание.

Как сообщает газета, Флер расположился в сельской местности, которую не назовёшь ни пасторальной, ни полностью индустриальной. Именно здесь в 70-е годы обосновалась турецкая община, покинувшая село Пософ на границе с Грузией. Мужчины приехали, чтобы найти работу на литейных заводах в этом районе, а вскоре к ним присоединились их семьи и друзья. На сегодняшний день около 3 тыс. жителей из 14 тыс., проживающих во Флере, турки.

Общество франко-турецкой дружбы привязывает горожан к «турецкому времени». Здесь молятся, делают покупки в переполненном турецкими товарами супермаркете, который редко встретишь в маленьком нормандском городке. А главное, люди всех возрастов собираются там чтобы поговорить по-турецки. «Общество контролирует все аспекты жизни турок во Флере», — рассказывает Сахин. При этом ассоциация не притрагивается к средствам мэрии. «Чтобы построить здание, все мужчины общины протянули руку помощи»,— объясняет политик. Как подчёркивает издание, эта общинная солидарность делает связи ещё более крепкими.

Помимо прочего, общество представляет собой «полезный перевалочный пункт» для Анкары, желающей следить за диаспорой, замечает газета. Имам мечети Обшества франко-турецкой дружбы также является сотрудником управления по религиозным делам Турции, непосредственно связанного с правительством. Наверху в классах проходят курсы, посвящённые языку и цивилизации с преподавателями, нанятыми страной происхождения. Фотографии, размещённые на странице Facebook, демонстрируют недавние визиты в центр турецких дипломатов.

Однако, где кончается дипломатия и начинается политика, задаётся вопросом издание. Так, во время президентских выборов в Турции 2018 члены общины с турецкими паспортами в руках прибыли в консульство Нанта в автобусах, забронированных обществом дружбы, которое открещивается от любых обвинений в активизме. При этом, по рассказам одного из молодых людей, на сиденьях голосующих ждали листовки правящей партии Турции. Как передаёт газета, во Флере никто не скрывает, что большинство представителей общины горячо поддерживает Эрдогана.

Самые ярые критики рискуют высказываться только в укрытии от посторонних ушей. «Сначала я часто спорил со своими друзьями на Facebook, но больше не смею. Я боюсь, что у меня будут неприятности, или я не смогу вернуться в Турцию», — признаётся студент, предпочитающий остаться неназванным. «Если мы имеем неосторожность высказать другую точку зрения, нас обвиняют в предательстве нашего происхождения»,— вздыхает девушка по имени Гизем.

В окрестностях Флера есть ресторан, которого, по негласному правилу, принято избегать, поскольку его владелец обвиняется в принадлежности к движению Гюлена. «Продажные, — говорит о сторонниках Гюлена сотрудница турецкого ресторана Гюльтен . — Мне нечего сказать этим людям. Я их не посещаю». «Не надо забывать, откуда мы пришли», — добавляет она, имея в виду не Турцию, а Пософ. «Пософ изменился, но во Флере мы остались верными традициям, немного деревенскими, возможно, старомодными. Эрдоган такой же, как мы», — констатирует женщина. В 2018 году 60% французской турецкой диаспоры проголосовало за правящую Партию справедливости и развития, напоминает Le Figaro.