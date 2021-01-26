Euronews: Греция закупает французские истребители на фоне обострения отношений с Турцией

Парламент Греции одобрил крупную сделку по закупке 18 многоцелевых французских истребителей четвёртого поколения Rafale. Решение усилить ВВС было принято после обострения отношений с Турцией, передаёт Euronews. Все боевые машины будут поставлены из Франции в течение ближайших двух лет.
Греция и Франция подписали контракт на приобретение 18 истребителей Rafale. Шесть самолётов будут новыми, остальные — из числа уже бывших в эксплуатации. Поставка завершится в течение двух лет. Решение об усилении ВВС в Афинах приняли на фоне обострения отношений с Турцией.
НИКОС ПАНАЙОТОПУЛОС, министр обороны Греции: Покупка французских истребителей Rafale — важная веха не только в оборонном сотрудничестве, но и в целом в двусторонних отношениях. Она внесёт вклад в дальнейшее усиление боевых возможностей вооружённых сил, чья главная задача — защищать территориальную целостность и суверенные права нашей страны.
Согласование сделки проводилось в парламенте в ускоренном режиме. Оппозиция выразила сожаление из-за того, что греческая оборонная промышленность осталась в итоге не у дел. Но выбор Франции в качестве поставщика все депутаты в целом одобрили.
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