FAZ: турецкий сюрприз — на встрече с Эрдоганом главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула

Во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом главу Еврокомиссии Урусулу фон дер Ляйен ждал неприятный сюрприз: ей не предоставили стул, а два места перед флагами заняли президент Турции и председатель Европейского совета Шарль Мишель, пишет Frankfurter Allgemeine. В Европарламенте уже назвали произошедшее «позором», связав такой порядок рассадки со взглядами Эрдогана на положение женщин в обществе, и обвинили Мишеля в бездействии.

По прибытии в президентский дворец в Анкаре всё шло ещё более-менее нормально. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен после того, как гости из Брюсселя выбрались из своих лимузинов. Внутри дворца председателя Еврокомиссии ждал сюрприз: перед флагами Турции и Европейского союза стояли только два стула, на которые в итоге опустились Эрдоган и председатель Европейского совета Мишель, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Фон дер Ляйен, как-никак первая женщина, вставшая во главе Еврокомиссии, в подчинении у которой находятся 30 тыс. чиновников, отреагировала на порядок рассадки ошеломлённым «хм». 63-секундная видеозапись вызвала настоящий скандал, который в прессе уже назвали «диваногейтом». Произошедшее было вполне в духе Эрдогана, который, как утверждает издание, известен своим мачизмом. Так, в конце марта он объявил о выходе Турции из Стамбульской конвенции, призванной защищать женщин от насилия. Глава фракции социал-демократов в Европарламенте Ираче Гарсия Перес назвала «позором» обращение с Фон дер Ляйен, которой в конечном счёте пришлось занять место на диване.

«Это не было совпадением, это было преднамеренно», — прокомментировала случившееся депутат Европарламента из Нидерландов Софи Ин'т Велд, опубликовав в Twitter две фотографии. На них запечатлены две предыдущие встречи Эрдогана с европейскими лидерами в Брюсселе и Анталии: тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск имели при рассадке равный приоритет. Ин'т Велд задала ещё один вопрос: «Почему промолчал Шарль Мишель?» В конце концов, он мог потребовать принести третий стул или предложить своё место Фон дер Ляйен. Представители Мишеля заявили, что всё было в порядке: всё шло по протоколу, поскольку он занимает более высокое положение в дипломатической иерархии. В Анкаре заявили, что не хотели никому причинить вред, а в Брюсселе многие восприняли действия Эрдогана как «ловушку».

В среду представитель Еврокомиссии сообщил, что Фон дер Ляйен была очень удивлена произошедшим. По его словам, она должна была сидеть точно так же, как председатель Мишель и президент Эрдоган. Он подчеркнул, что суть переговоров для Фон дер Ляйен играла более важную роль, чем вопросы протокола. Глава Еврокомиссии поручила своей команде предпринять необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторялся в будущем.

В ходе двухчасовой встречи с Эрдоганом Мишель и Фон дер Ляйен подчеркнули, что предлагаемая Турции «позитивная повестка дня», предполагающая широкое экономическое сотрудничество, найдёт поддержку со стороны Европейского парламента и граждан Европы только в том случае, если в Турции улучшится свобода прессы и слова, а также положение в области прав человека и женщин. На своей пресс-конференции Фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Турция стремятся к «честному партнёрству». Его, однако, по-видимому, иногда не хватает и между институтами самого Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine.