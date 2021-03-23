SZ: Евросоюз «взял на прицел» туристическую отрасль Турции

Перед саммитом ЕС в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель составил доклад о состоянии отношений между ЕС и Турцией, сообщает Süddeutschen Zeitung. В самой «взрывоопасной» части доклада перечисляются возможные санкции против Турции в случае её возвращения к «односторонним действиям или провокациям». «Под прицел» попали важнейшие для страны отрасли экономики — туризм и энергетика.

В понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит доклад о «современном состоянии политических, экономических и торговых отношений» между ЕС и Турцией. Документ был составлен по поручению глав государств и правительств, отданному в декабре 2020 года на саммите ЕС. Тогда прежде всего Германия предотвратила введение санкций и гарантировала, что Турции будет отведена «позитивная повестка дня», если она изменит своё поведение, сообщает Süddeutschen Zeitung.

В ноябре после нескольких месяцев постоянных провокаций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «намерена строить своё будущее с Европой». В 2021 году стремления Анкары усилились, но недоверие сидит глубоко. Греция и Кипр, а также Франция и Австрия настаивали на том, что в докладе должны быть перечислены возможные санкции против Турции. Нынешняя версия, которая, вероятно, подвергнется редакции до саммита ЕС в четверг, включает в себя 15 страниц, и самая «взрывоопасная» часть находится в конце: если Турция вернётся к своим «односторонним действиям или провокациям», нарушающим международное право, ей придётся нести «политические и экономические последствия».

В качестве возможных санкций, которые, как предполагается, будут обратимыми, названы пять пунктов: принятое в декабре решение об индивидуальных санкциях из-за незаконных буровых работ в Восточном Средиземноморье может быть реализовано на практике. Кроме того, могут быть расширены существующие санкционные режимы. Также рассматривается ограничение экономического сотрудничества, например, путём прекращения выдачи кредитов Европейского инвестиционного банка.

Четвёртый пункт предлагает «взять на прицел» «важные для турецкой экономики сектора» и открыто указывает на туризм: члены ЕС смогут рекомендовать своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию. До наступления пандемии в 2019 году Турцию посетили 52 млн туристов. По данным Всемирной туристической организации, отрасль обеспечивает 12% ВВП страны, её опережает только строительство. Кроме того, ЕС сможет наложить санкции на энергетический сектор и ввести запрет на импорт и экспорт «определённых товаров и технологий».

Как отмечает издание, отчёт по большей части строится на трезвом анализе, однако Боррель не экономит на критике. То, что двусторонние отношения продолжили ухудшаться, было связано «прежде всего с действиями Турции в Восточном Средиземноморье», где она прямо поставила под сомнения права Кипра, а также с «резким ростом провокаций Турции в отношении Греции». Кроме того, в докладе резко критикуются военные интервенции Анкары в Ливии и Сирии. Также отмечается, что в последнее время Турция перестала «стремиться к мирному урегулированию в Нагорном Карабахе и поддержала призыв Азербайджана к решению конфликта военным путём».

В отчёте подробно описывается, как в Турции, которая в 2005 году официально начала переговоры о вступлении в ЕС, были отменены реформы и разрушена демократия.

Раздел «Выводы» более подробно описывает «позитивную повестку дня», то есть стимулы для Анкары. С декабря 2020 года Турция вела себя «спокойнее и конструктивнее», но процесс деэскалации остаётся «хрупким». «Нам требуется больше времени, чтобы определить, является ли он устойчивым и надёжным, а также даёт ли он постоянные результаты», — отмечает Боррелль. Он также указывает на «ухудшающуюся внутриполитическую ситуацию в Турции».

Способы улучшения отношений охватывают пять пунктов, которые нужно претворять в жизнь «последовательно и постепенно». Таким образом, должны быть реализованы те части Соглашения ЕС — Турция по беженцам, от которых выигрывают обе стороны: Турция должна вернуть на свою территорию тех беженцев, у кого отсутствует право на получение убежища. В частности, 1450 человек, находящихся на греческих островах. В свою очередь, члены ЕС обязуются принять такое же количество сирийских беженцев из временных лагерей в Турции и расселить их в странах Евросоюза. В первую очередь речь идёт о «самых уязвимых группах».

В качестве третьего пункта названы более тесные экономические отношения, которые были бы выгодны для обеих сторон. В центре экономического сотрудничества будет стоять модернизация и расширение Таможенного союза.

Кроме того, Турция должна возобновить «диалоги на высоком уровне». Последний пункт посвящён отношениям между людьми, что, помимо «противоречивого стремления турок к либерализации визового режима», может включать в себя участие граждан Турции в таких программах, как Erasmus.

Во введении Боррель указывает, что предоставил главам государств и правительств «инструменты и варианты дальнейших действий». Вопрос о том, какие выводы канцлер Германии Ангела Меркель и главы 26 других стран — членов ЕС сделают из этого документа на саммите ЕС в четверг, остаётся открытым. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган теперь точно знает, какие последствия могут иметь его будущие действия, пишет Süddeutschen Zeitung.