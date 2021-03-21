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Hill: выход Турции из Стамбульской конвенции ставит под угрозу защиту женщин

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Турция вышла из международного соглашения, которое призвано защитить женщин и девочек от насилия разного рода, пишет The Hill. При этом в Совете Европы отметили, что эта Стамбульская конвенция стала «золотым стандартом» в правозащитной деятельности, так что международные организации призывают Турцию по-прежнему соблюдать её положения.
Hill: выход Турции из Стамбульской конвенции ставит под угрозу защиту женщин
Reuters
Турция вышла из Стамбульской конвенции — международного соглашения, призванного защитить женщин от насилия, пишет The Hill. Этот документ принимался в рамках Совета Европы, его подписали 45 стран и Европейский союз в целом. Турция присоединилась к конвенции в 2011 году, ратифицировала её годом позднее.   
 
Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что эта конвенция считается «золотым стандартом» в работе по защите женщин и девочек от насилия, с которым они сталкиваются каждый день в своём обществе. «Это огромный шаг назад в работе, и он тем более вызывает огорчение, поскольку ставит под угрозу защиту женщин в Турции, по всей Европе и за её пределами», — приводит издание слова главы Совета Европы.
 
Турция не объяснила причин своего решения, лишь опубликовала его в официальной газете. Но журналисты отмечают, что, по их информации, оно разделило во взглядах семью и партию Эрдогана. Консервативные круги в Турции считали, что это соглашение подрывает структуры семьи и пропагандирует гомосексуальность.
 

В свою очередь, в отделении ООН в Турции дипломаты заявили о своей глубокой озабоченности поступком Турции. Также там призвали Турцию продолжить обеспечение безопасности и соблюдения прав всех женщин — в том числе выполняя все предписания Стамбульской конвенции, пишет The Hill. 

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