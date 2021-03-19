Das Erste: сделка с Турцией так и не решила миграционную проблему ЕС

Благодаря сделке по беженцам, заключённой между ЕС и Турцией в 2016 году, объёмы нелегальной миграции в Европу резко снизились, пишет Das Erste. Однако проблемы остаются: из-за медленного процесса утверждений прав на убежище, лагеря беженцев в Греции переполнены. Кроме того, Турция, недовольная тем, что ЕС медленно выплачивает обещанную финансовую помощь, уже несколько раз грозила разорвать сделку и даже открывала границу с Грецией в марте 2020 года.

Заключая в 2016 году сделку по беженцам с Турцией, ЕС преследовал единственную цель, пишет Das Erste: снизить объёмы нелегальной миграции. Этого удалось достичь весьма быстро. Как отмечает эксперт по миграции Геральд Кнаус, до заключения сделки количество нелегальных мигрантов, пересекавших море, в среднем составляло 60 тыс. человек в месяц. За весь последующий год после сделки количество прибывших в Европу нелегалов составило лишь 26 тыс. человек.

Как напоминает Das Ertse, суть сделки заключается в том, что Турция принимает обратно мигрантов, не получивших право на убежище в ЕС. Кроме того, Брюссель выплачивает Турции €6 млрд на конкретные проекты на постройку инфраструктуры для обустройства беженцев. Как отмечает Кнаус, финансовая помощь реально улучшила жизнь сирийских мигрантов в Турции.

Однако в осуществлении сделки есть также и многочисленные проблемы, отмечает Das Erste. ЕС принял из Турции 28 тыс. мигрантов — куда меньше, чем ожидалось. В то же время с 2016 года лишь 2 тыс. человек были отосланы из Греции обратно в Турцию. Одна из причин заключается в том, что процесс установления наличия права на убежище занимает очень долгое время.

Последствия этих задержек можно увидеть на острове Лесбос, пишет Das Erste: лагеря для беженцев там переполнены. По мнению политолога Максимиллиана Пихля, сделка по беженцам не выполнила своей цели. Он отмечает, что в сделку по беженцам не были включены важные механизмы европейской правоохранительной системы.

Как пишет Das Erste, критика другого рода идёт со стороны Турции. По мнению Анкары, обещанная финансовая помощь от ЕС поступает слишком медленно. Турция уже не раз грозила разорвать сделку. В марте 2020 года Турция открыла границу, что привело к столкновениям мигрантов и пограничных сил на границе с Грецией. Для некоторых политиков этот инцидент стал равнозначен разрыву сделки по беженцам; впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что сделка по-прежнему действительна, и ожидает от Турции соблюдения всех договорённостей.

Однако, вместе с тем, очевидно, что греческие лагеря для беженцев находятся в катастрофическом состоянии, отмечает издание. Тем временем страны — члены ЕС по-прежнему спорят по вопросу распределения мигрантов. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что сделку по беженцам будет необходимо переработать.

Как отмечает издание, если страны — члены ЕС решатся на новый формат сделки, она всё равно оставит много вопросов. Включит ли она в себя мигрантов не из Сирии? Сможет ли ЕС сподвигнуть Реджепа Эрдогана на соблюдение сделки, удовлетворив ряд интересов Анкары, такие как упрощение визового режима и вступление в Таможенный союз? Сможет ли сделка устоять на фоне территориальных споров в Средиземном море? И самое главное: сможет ли новое соглашение реально прекратить кризис в лагерях для мигрантов? Как пишет Das Erste, конкретных ответов на эти вопросы пока нет.