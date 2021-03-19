Эрдоган: слова Байдена о Путине неприемлемы

17:49
В аппарате кабмина будет создано управление экспертизы и планирования
При аппарате правительства России будет создано управление экспертизы и планирования.
17:44
Кокорин проходит медобследование в Риме
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин восстанавливается после травмы по индивидуальной программе и на данный момент находится на медицинском обследовании в римской клинике.
17:44
Лукашенко рассказал о конституционной реформе в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому лидеру Владимиру Путину провести конституционную реформу в республике. По его словам, эта тема затрагивалась лишь в общих чертах.
17:38
Минеев предостерёг болельщиков Исмаилова перед их боем
Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев предостерёг болельщиков Магомеда Исмаилова перед их поединком.
17:36
В ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей
Власти ЯНАО ввели новую меру поддержки предпринимателей, которая касается сельхозкооперативов.
17:32
Эксперты оценили средний возраст автопарка в России
Эксперты аналитического агентства «Автостат» заявили, что средний возраст парка легковых автомобилей в России на начало 2021 года составлял 13,9 года.
17:31
Летевший из Антальи в Москву самолёт сел в Ростове из-за неполадок
Самолёт, летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине.
17:30
Агент Тиля высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак» летом
Фулько ван Куперен, агент полузащитника Гуса Тиля, оценил возможность возвращения игрока в московский «Спартак» из немецкого «Фрайбурга» этим летом.
17:21
Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянок в спринтерской гонке на десятом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
17:21
Эксперт дал советы по покупке автомобиля
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто дал советы по покупке машины.
17:20
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Тверской области зарегистрировали 110 случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Выписаны 123 человека.
17:19
Башкирия приняла 3,6 млн туристов в 2020 году
В Башкирии побывали 3,6 млн туристов в 2020 году, заявил глава республики Радий Хабиров.
17:18
Психолог дала советы родителям по подготовке детей к первому классу
Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева дала советы родителям по подготовке детей к первому классу.
17:18
SPA: завод Saudi Aramco в Эр-Рияде подвергся нападению беспилотников
В Эр-Рияде произошла атака с участием заминированных беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco. Об этом информирует агентство SPA со ссылкой на представителя Минэнерго Саудовской Аравии.
17:17
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Химках
Состояние четверых пострадавших в результате взрыва и последующего обрушения перекрытий в многоэтажном доме в Химках оценивается как крайне тяжёлое, тяжёлое и средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Подмосковья.
17:15
Миронова заявила, что женской сборной России по биатлону нужен опытный тренер по стрельбе
Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги сезона Кубка мира после спринта на десятом этапе в шведском Эстерсунде.
17:15
Эксперт объяснила снижение интереса к высшему образованию среди россиян
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина прокомментировала результаты проведённого сервисом SuperJob опроса, согласно которому популярность высшего образования среди выпускников школ за последние десять лет снизилась вдвое.
17:10
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с вакцинацией.
17:09
В Пермском крае рассказали о планах по дорожному строительству в 2021 году
В Прикамье в 2021 году планируют провести работы на 52 дорожных объектах, 98,8 км дорог отремонтируют, 8,8 км — построят и реконструируют.
17:07
Число преступлений в России снизилось на 5% за первые два месяца года
За первые два месяца 2021 года количество преступлений в России снизилось на 5,5%, сообщает пресс-служба МВД.
17:06
Червиченко уверен, что Тедеско останется в «Спартаке» в случае попадания в ЛЧ
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что главный тренер команды Доменико Тедеско останется в клубе, если красно-белые попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.
17:02
Премьер Франции в прямом эфире привился вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Прямую трансляцию вёл телеканал BFMTV.
16:59
Названо число россиян, желающих отдать детей в вузы
Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы SuperJob, число россиян, желающих отдать детей в вузы, за десять лет снизилось вдвое.
16:59
Червиченко считает, что у «Спартака» сильнейшее нападение в России
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
16:56
Набиуллина: пакет помощи экономике США несёт риски для развивающихся стран
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что новый пакет помощи экономике США несёт риски волатильности потоков капитала на развивающиеся рынки.
16:55
В Тюменской области заявили о росте числа самозанятых
Число самозанятых в Тюменской области выросло с 15,5 тыс. (на конец 2020 года) до почти 20 тыс. к настоящему времени.
16:54
Двое погибли при обрушении неиспользуемого здания в Ростовской области
Два человека погибли в результате обрушения в неэксплуатируемом здании в городе Сальске Ростовской области, сообщили в региональном главке МЧС России.
16:53
Лукашенко назвал кандидатов для президентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.
16:52
Эксперт оценила ситуацию с курсом рубля
Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила ситуацию с курсом рубля.
16:46
Лунёв и Мухин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунёв и полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин вызваны в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
16:44
Заммэра Белграда рассказал о сотрудничестве Сербии и России
Заместитель мэра Белграда Горан Весич рассказал о сотрудничестве Сербии и России.
16:41
Ростехнадзор проверил 184 компании в Арктике
Ростехнадзор проверил 184 компании в Арктике и приостановил деятельность 11 из них.
16:36
Лукашенко пообещал Белоруссии «других президентов»
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно пообещал, что в Белоруссии будут «другие президенты».
16:34
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали 73 случая инфицирования COVID-19 за сутки. Выздоровели 58 человек.
16:33
Психолог рассказал, как сохранить работоспособность при недосыпах
Психолог-консультант, психофизиолог Центра конфликтологии и коррекции стресса Михаил Писакин рассказал о секретах хорошего самочувствия при недосыпах.
16:32
Звонарёва вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Вера Звонарёва взяла верх над соотечественницей Анастасией Гасановой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.
16:31
На Сейшельских Островах одобрили использование «Спутника V»
Власти Республики Сейшельские Острова одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
16:30
В Удмуртии выделили около 450 млн рублей на оснащение ряда госпиталей
На оснащение центров для пациентов с коронавирусом в Удмуртии в 2020 году выделили почти 450 млн рублей.
16:28
Эколог рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья
Руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья.
16:26
Вакцинацию от коронавируса начнут проводить в ТЦ Челябинска
Вакцинацию от COVID-19 начнут проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.
16:26
В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
16:26
Модрич признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов.
16:25
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Краснодарском крае
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные, 20 и 21 марта.
16:23
Эксперты сообщили о росте среднего чека покупок в России на 1,2%
Результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», свидетельствуют, что в феврале средний чек у россиян вырос на 1,2%.
16:22
Даниэль Сальвадор выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 21 марта
Органист Даниэль Сальвадор выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 21 марта.
16:21
Музей Тюссо в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за того, что её били
Музей восковых фигур правнука мадам Тюссо Луи в Техасе убрал из экспозиции фигуру бывшего президента США Дональда Трампа, так как посетители её постоянно били.
16:20
В Петербурге за сутки провели более 24 тысяч тестов на COVID-19
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки проведено 24 315 исследований на коронавирус.
16:19
В Москве подвели итоги работы нового краудсорсинг–проекта
На краудсорсинговой платформе «Город идей» завершился проект по развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ «Мой «Техноград».
16:16
Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей
Семьи погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Химках получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
16:15
Путин назначил пять членов нового состава ЦИК
Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии, в него вошла в том числе нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова.