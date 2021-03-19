Fox News: позвав Байдена на дебаты, Путин «открыто посмеялся» над американским лидером
Российский президент Владимир Путин «открыто насмехается над президентом США ради собственной забавы», заявил в четверг 18 марта в эфире своей передачи ведущий Fox News Шон Хэннити. «И сказать по правде, будучи гражданином США, я нахожу это унизительным», — добавил журналист.
По мнению Хэннити, неоднократные оговорки американского лидера Джо Байдена, в которых он называет своего вице-президента Камалу Харрис «президентом Харрис», могут иметь долю истины, а также свидетельствовать о том, что глава Белого дома не до конца осознаёт своё положение. «В конце концов, Камала Харрис взяла на себя все личные созвоны с мировыми лидерами и проводит еженедельные встречи с госсекретарём. Может, в итоге это и есть администрация Харрис», — рассуждает ведущий.
Затем Хэннити напомнил, что Владимир Путин предложил провести Байдену открытый разговор в прямом эфире. «Зачем бы Путину вот так сразу предлагать Байдену дебаты без времени на подготовку? Что я говорил? Если сравнить Джо Байдена сейчас с тем, каким он был в 2012 году и даже в 2016-м, видно, что президент выглядит чрезвычайно слабым, вялым, зачастую ничего не понимающим, и да, такое впечатление, что ему трудно осознавать, что вокруг происходит. Это очевидно», — утверждает журналист.
Хэннити продолжил: «В мире сейчас есть множество злонамеренных игроков, множество враждебно настроенных режимов, вроде путинской России, мулл в Иране, вроде председателя Си и Китая, Северной Кореи и Ким Чен Ына. И знаете что? Они не ведутся, наивно и радостно, на нормальное состояние Джо Байдена. Они Джо Байдена изучают и каждый день внимательно следят за нашими действиями». Ведущий уверен, что «враги Америки» видят, как Байдену непросто, как он стал «тенью человека, которым он был несколько лет назад», и как он «явно с трудом дотягивает до очередных выходных».
«Теперь мы зададим вот какой важный вопрос: хорошо ли всё это для нашей страны? Хорошо ли для свободного мира? Ответ здесь очевиден: никак нет, — заключил Хэннити. — Вот почему кандидату никогда нельзя позволять прятаться в своём подвале всю кампанию и не получать трудные вопросы».
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