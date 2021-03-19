WT: неопределённое будущее Байдена приближает Харрис к президентскому креслу

Вице-президент США Камала Харрис с каждым днём старается привлечь к себе всё большее внимание. По словам экспертов, на фоне вероятного отказа Байдена от второго срока она пытается заработать политические очки к выборам 2024 года, пишет The Washington Times.

«Камала Харрис колесит по стране. Она рекламирует пакет помощи пострадавшим от коронавируса, подчёркивает важность вакцинации и даёт многим избирателям возможность впервые хорошенько взглянуть на возможного будущего президента», — пишет The Washington Times.

По словам издания, внимание к Харрис с каждым днём увеличивается. И в этом нет ничего удивительного, ведь от президентского кресла её отделяет один шаг — шаг 78-летнего человека, который, возможно, не станет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Между тем до сих пор роль Харрис в Белом доме остаётся незавершенной, и она не имеет определённого портфеля обязанностей. К настоящему моменту 56-летняя экс-сенатор и экс-генпрокурор Калифорнии в основном является заместителем и «дублёром» Байдена. Она регулярно посещает вместе с ним ежедневные брифинги разведки и порой участвует в телефонных разговорах с иностранными лидерами вместо главы государства.

«Похоже, что роль вице-президента Харрис всё ещё оформляется. Некоторые аспекты её работы очевидны: разрешение спорных голосований в разделённом на две равные половины сенате, а также информирование женщин и цветных сообществ о политике администрации», — считает политтехнолог-демократ Кристи Сетцер.

Во время своего правления Обама поручал Байдену «наводить мосты» между Капитолийским холмом и Белым домом. Вице-президент курировал программу стимулирования, вывод войск из Ирака и сделку по контролю над огнестрельным оружием. Впрочем, все они в конечном итоге провалились в конгрессе, отмечает издание.

Байден дал понять: он ждёт, что Харрис будет выполнять аналогичную функцию в его администрации. По его словам, он хочет, чтобы она «оставалась последним человеком в комнате», когда он принимает важные решения.

Возможно, поэтому Харрис всегда сопровождает Байдена. Она присутствовала на встрече президента с законодателями в Овальном кабинете и стояла рядом с ним, когда он подписывал Закон об американском плане спасения.

Заведующий кафедрой политологии в калифорнийском Государственном университете Сономы Дэвид Маккуан полагает, что в распоряжении Харрис достаточно времени, чтобы показать свои сильные стороны. По его мнению, в настоящий момент главная задача вице-президента — продемонстрировать, что она имеет собственное видение, а не просто «изображает цветок в горшке и прислуживает главному человеку».

Харрис может в конечном итоге взять под контроль вопрос инфраструктуры. Пусть этот аспект политики выглядит малопривлекательным, зато он даст вице-президенту возможность парировать критику о том, что ей не хватает опыта в реальных делах, рассуждает Маккуан. По его мнению, от команды Харрис требуют, чтобы она оказалась в центре всеобщего внимания, потому что политическое будущее Байдена остаётся неопределённым. «Идёт гонка за то, чтобы укрепить её позиции в качестве лидера демократов следующего поколения на фоне стремительного изменения базы партии», — говорит политолог.

Наилучший способ для Харрис вызвать большой резонанс — помочь одному из её крупнейших союзников губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которому грозит отставка. Его переизбрание станет разминкой перед всеобщими выборами 2022 года, уверен Маккуан.

Ещё один политтехнолог-демократ Брэд Бэннон предполагает, что Харрис пытается заполнить «пробел в своём резюме», сосредоточившись на международных делах. Именно этим он объясняет беседы вице-президента с несколькими зарубежными лидерами.

По некоторым данным, в прошлом месяце она «активно участвовала» в обсуждениях, прежде чем Байден приказал нанести авиаудар по поддерживаемым Ираном ополченцам, которые, по данным Пентагона, были ответственны за нападения на американцев и союзные силы в Ираке. «Очевидно, она хочет, чтобы с её мнением по вопросам национальной безопасности считались», — говорит Бэннон.

По его словам, Харрис сталкивается с более серьёзной проблемой, чем большинство её предшественников, поскольку неясно, планирует ли Байден выставлять свою кандидатуру в 2024-м. Если бы этот вопрос был решённым, то она могла бы работать в рамках четырёхлетнего, а не восьмилетнего окна, чтобы подготовить почву для своей собственной президентской кампании.

«Взгляните на беднягу Майка Пенса. Я не думаю, что ему удалось показать себя личностью при Дональде Трампе, — рассуждает Бэннон. — Он играл роль верного солдата даже тогда, когда Трамп совсем сбился с пути. Вот почему очень многие вице-президенты никогда не становятся президентами: им не удаётся сформировать свою индивидуальность».