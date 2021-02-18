Fox News об американских СМИ: «Достижения их постыдны, но нельзя не уважать их мастерство»

Нельзя не восхититься американскими СМИ: на такую неприкрытую ложь и подхалимаж способен далеко не каждый, иронизирует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, журналисты в США похожи на северокорейских гимнастов и пловцов-синхронистов — настолько слаженно они выполняют одну и ту же программу, заданную Джо Байденом.

Да, новостные организации глубоко бесчестны. Все мы время от времени лжём, такова человеческая природа. Но представьте себе, что ложь — это ваша работа, представьте себе, что вы целый день заставляете себя лгать обо всём, причём настолько неприкрыто и нелепо, что нет никаких шансов, что ваши слушатели поверят хоть одному вашему слову. Теперь представьте, что вы делаете это снова и снова, каждый свой рабочий день, всю жизнь. Вы бы так могли? Если да, то в CNN есть вакансия медийного аналитика. Позвоните прямо сейчас!



Но если вы нормальный человек, а не социопат, ответ очевиден: нет, вы бы так не могли. Вы никогда не смогли бы так лгать. Так что поневоле испытываешь своего рода уважение к тем, кто так может. Они как участники Олимпиады наоборот. Достижения их настолько постыдны, что у вас перехватывает дыхание от ужаса, и в то же время нельзя не уважать их мастерство. Посмотрите на этих золотых медалистов по двуличию и спросите себя: а вы смогли бы с совершенно серьёзным видом сказать подобное о Камале Харрис?



MSNBC: Она невероятно успешна, и она всё делает профессионально, с предельной честностью…



Камала Харрис независимая, успешная, сильная, но она ещё и преданная жена и не стыдится этого…



И я бы сказал, что её поведение как кандидата на пост вице-президента было безупречным… За всё время своей работы я не видел никого, кроме Барака Обамы, кто бы настолько оставался собой и при этом так мощно резонировал с настоящим моментом…



Она — то, к чему стремится каждая работающая женщина…



Конечно! Она безупречна! Все женщины хотят быть такими же, как Камала Харрис! Фальшивая, пустая, коварная, одержимая политической властью… Настоящий образец для ваших дочерей. Сделайте эту женщину вице-президентом!



Так они и сделали. И в ту ночь, когда они это сделали, они праздновали. Хотя «праздновали» — слишком мягко сказано. То, что в ту ночь происходило на кабельном телевидении, по традиции, а кое-где и по закону, допустимо только в спальне или других непубличных местах. Но в ту ночь они занимались этим на глазах у всех. И гордились этим. Вот каким был прайм-тайм CNN.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Что ты чувствуешь?



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: А-а-ах… Я сейчас едва способен говорить… Из-за эмоций… В этом шатре рады всем, нам неважно, кто вы, голосовали вы за нас или нет. Все вы — часть этого американского эксперимента. Это было… Когда я это услышал, меня так захлестнули чувства! Мне всё равно, что подумают люди. Решат, что я предвзят или нет, мне всё равно… Меня переполняют эмоции. И когда вы спрашиваете меня, что я сейчас чувствую… Простите, это всё, что я могу вам сказать. Вот что я сейчас чувствую. Я так рад, что у меня есть эта платформа, чтобы говорить это, может быть, теперь у меня её не будет. Но мне действительно всё равно. Я так счастлив!



В этом шатре рады всем. Все приглашены. Кроме сторонников превосходства белой расы и последователей QAnon, а также всех, кто с нами в чём-то не согласен. Все они сядут в тюрьму. Но других мы с радостью приглашаем остаться и повиноваться нам.



Вот какая это была ночь! Праздничная, сердечная, великодушная… Спустя месяцы, с приближением инаугурации, когда семья Байденов триумфально прошествовала в столицу, настроение поднялось ещё выше. «У меня мурашки по коже», — написал один редактор The New York Times. Её лихорадило от радости. CNN заставил своего придворного поэта оторваться от обеда и прийти на студию, чтобы увековечить этот момент. Вот сонет, который он написал по случаю.



ДЭВИД ЧАЛИАН, политический директор CNN: Эти лучи света, которые протянулись из Мемориала Линкольну вдоль зеркального пруда… Я смотрю, и это почти как продолжение рук Джо Байдена, обнимающих Америку!



Не все так поэтичны, как Дэвид Чалиан, которого вы только что видели. Поэтому-то он и является политическим директором CNN. Простой журналист мог бы даже не заметить, что руки Джо Байдена подобны двум лучам-близнецам, исходящим от зеркального пруда и обнимающим Америку, как мать обнимает дитя. Нет, простой журналист мог бы просто сказать, что руки у Джо Байдена подтянутые, загорелые и благоухают мускусом и седельной кожей.



Не все как Дэвид Чалиан. Но не всем и нужно быть такими, как Дэвид Чалиан. Журналистика — это, знаете ли, не индивидуальное достижение, это дело коллективное. В журналистике главное — коллективный дух. Как пловцы-синхронисты или как некоторые виды насекомых, журналисты двигаются вместе, согласованно. Как стадо, если угодно. Когда Джо Байден пишет тезис, они его повторяют. Причём все, а не только некоторые из них. Совершенно одинаково. Представьте себе репортёров как северокорейских гимнастов на праздничных мероприятиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена на футбольном стадионе в Пхеньяне. Они двигаются как единое целое.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2021 года.