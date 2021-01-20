CNN: под давлением критики гламурный журнал выпустит «уважительную» обложку с Камалой Харрис

В феврале американский Vogue выпустит ограниченным тиражом номер с альтернативной фотографией вице-президента США Камалы Харрис на обложке. Издательство пошло на этот шаг после того, как оригинальный снимок был встречен в штыки критиками моды и пользователями соцсетей. Они сочли изображение слишком неформальным и «блеклым», передаёт CNN.

Американский Vogue сменит на обложке своего февральского номера фотографию вице-президента США Камалы Харрис. Издательство пошло на этот шаг после того, как оригинальное изображение раскритиковали за легкомысленность и «обесцвечивание», пишет CNN.

Публике больше понравилась альтернативная обложка, на которой Харрис стоит в голубом костюме на золотистом фоне. Изначально этот снимок предназначался только для цифрового издания журнала, поясняет телеканал.

«В знак признания огромного интереса к цифровой обложке и в честь этого исторического момента (впервые в истории США вице-президентом становится женщина, да ещё и темнокожая. — ИноТВ) мы выпустим ограниченное количество специальных инаугурационных выпусков», — говорится на веб-сайте Vogue. Аналогичные сообщения были опубликованы в социальных сетях.

Оригинальная обложка, на которой Харрис позирует в чёрной куртке и кроссовках, вызвала негативную реакцию после её утечки в интернет на прошлой неделе. Критики моды и пользователи соцсетей заявили, что снимок выглядел плохо освещённым, а другие сочли его «неуважительным» по отношению к избранному вице-президенту.

Главный критик The Washington Post Робин Гивхан отметила, что в самой по себе фотографии «нет ничего плохого». Но, по мнению журналистки, выбрав более неформальный снимок в качестве обложки, «Vogue лишил Харрис её румянца».

Некоторые предположили, что на этом изображении кожа избранного вице-президента выглядела «блеклой» и не соответствовала гламурной эстетике Vogue. Драматург и юрист Ваджахат Али назвал случившееся «промашкой», добавив, что у главного редактора Vogue Анны Винтур, «должно быть, нет темнокожих друзей и коллег».

Винтур попыталась оправдать выбор первоначальной фотографии. По её словам, творческая команда журнала решила, что повседневный стиль одежды вице-президента лучше подходит для нынешней атмосферы.

«Когда два этих изображения прибыли в Vogue, все мы отчётливо почувствовали, что менее формальный портрет избранного вице-президента действительно отражает тот момент, в котором мы живём, — заявила она. — У нас в разгаре ужасная пандемия, которая уносит жизни каждую минуту, и мы решили отразить этот трагический момент мировой истории гораздо менее формальным изображением, чем-то, что было бы очень понятным, очень дружелюбным и действительно показывало бы отличительную черту кампании Байдена — Харрис…»

Команда Харрис изначально полагала, что сине-золотая обложка, которая удостоилась похвалы в интернете, появится в печатном издании. Но Винтур подчеркнула, что стороны не приходили к какому-либо «официальному соглашению».

Когда на прошлой неделе впервые появилась цифровая обложка, на которой Харрис одета в синий костюм, пользователи социальных сетей описали её как «президентскую» и «более подходящую». Инженер-программист и борец за этнокультурное разнообразие Эрика Бейкер написала в Twitter, что альтернативное изображение «гораздо нейтральнее, гораздо лучше отредактировано, гораздо больше подходит по качеству для обложки».

Примечательно, что оба изображения были сделаны Тайлером Митчеллом. Он стал первым темнокожим фотографом, снявшим обложку американского Vogue для сентябрьского номера журнала в 2018 году.

По информации Vogue, альтернативную обложку получит лишь «ограниченное количество» журналов. При этом распространяться они будут только на территории США, заключает CNN.