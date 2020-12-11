Hill: Time присудил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис
Поясняя своё решение, журнал сделал акцент на историческом выборе Байдена в пользу Харрис, а также на проблемах, с которыми придётся столкнуться Соединённым Штатам и этому дуэту.
«Я буду первой, но не последней, — заявила Харрис о своей будущей должности. — Тут речь идёт о наследии, о создании пути, о том, чтобы оставить дверь более широко открытой, чем до того, как вы через неё вошли».
Байден в беседе с журналом Time выступил за единство и устранение политических разногласий в стране.
«Я смог, вопреки советам многих людей, сделать то, что, как мне говорили, могло нанести мне политический вред, — сказал он изданию. — Но я бы сказал, что, как оказалось, это именно то, чего ожидал американский народ, а он ожидает честности, порядочности, уважения, единства».
Как отмечает The Hill, эти слова прозвучали на фоне того, как президент Трамп отказывается признать своё поражение на недавних выборах.
Байден и Харрис участвовали в одной из самых напряжённых президентских гонок в истории Америки, указывается в статье. Несмотря на свирепствующую в стране пандемию, в голосовании приняло участие рекордное количество избирателей.
По данным Cook Political Report, за Байдена проголосовали 51,3% избирателей, или 81,2 млн американцев. За Дональда Трампа было отдано 74,2 млн голосов.
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