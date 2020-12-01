Fox: избранный вице-президент США попалась на лицемерии, поддержав малый бизнес

Будущий вице-президент США Камала Харрис оказалась под огнём критики, после того как опубликовала твит с призывом помочь владельцам малых предприятий. Как сообщает Fox Business, ей сразу припомнили поддержку беспорядков в Миннесоте, где «протестующие» разгромили сотни маленьких заведений.
Следующая тема. Помните, как Камала Харрис призывала платить залог за тех, кого посадили в тюрьму во время беспорядков? Эти люди уничтожили много маленьких заведений. Но сейчас, Лорен, избранный вице-президент Камала Харрис заговорила по-другому. Что она сказала?
ЛОРЕН СИМОНЕТТИ, корреспондент Fox Business: Её критикуют за твит в поддержку малого бизнеса. На выходных она написала: «Малые предприятия, особенно те, которые принадлежат афроамериканцам и меньшинствам, нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить последствия коронавируса этой зимой». Что здесь не так, спросите вы?
Ну, некоторые видят в этом лицемерие, потому что в июне она писала: «Скиньтесь на залог для протестующих в Миннесоте — @MNFreedomFund (Фонд свободы Миннесоты. — ИноТВ)». Участники протестов чинили беспорядки. 360 заведений в Миннесоте были уничтожены или подверглись вандализму после убийства Джорджа Флойда.
Итак, критики говорят: «Избранный президент* Харрис, вы уж определитесь, кого вы поддерживаете: погромщиков или малый бизнес».
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