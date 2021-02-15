DM: племянница Харрис наживается на её имени, несмотря на запрет Белого дома

Племянница Камалы Харрис использует имя вице-президента США, чтобы продвигать линейку своей одежды. Она продолжает эксплуатировать известность своей родственницы, несмотря на запрет и осуждение со стороны администрации Джо Байдена, пишет Daily Mail.

Племянница Камалы Харрис Мина использует имя вице-президента для распространения своей продукции, которая включает «феминистские» толстовки. Она продолжает эксплуатировать популярность своей тёти, несмотря на запрет Белого дома, пишет Daily Mail.

По словам издания, в настоящий момент линия одежды Мины Phenomenal продаётся в онлайн-магазине Social Goods. При этом многие товары сопровождаются цитатами Камалы Харрис или отсылают к её выступлениям.

Например, в описании толстовки Ambitious («Амбициозная») за $59 приводятся следующие слова вице-президента: «Ваши амбиции встретят сопротивление, найдутся люди, которые скажут: «Вам это не по зубам». Их обременяет то, что они видят только то, что было всегда, а не то, что может быть. Но не позволяйте этому обременять вас».

36-летней Мине было приказано прекратить продвижение своей продукции с использованием имени своей тёти после выборов 3 ноября. На тот момент она уже выпустила серию одежды I’m speaking! («Я говорю!»). Эту фразу Харрис произнесла, чтобы «осадить» своего оппонента Майка Пенса во время осенних дебатов, поясняет Daily Mail.

Но, несмотря на приказы, Мина продолжала наживаться на Камале. Она запустила коллекцию

спортивных свитеров MPV («Мадам вице-президент») и работала совместно с Beats Electronics над ограниченным тиражом наушников с цитатой из официальной речи Харрис.

Хотя Мина удалила линейку MVP со своего веб-сайта Phenomenal Clothing, она продолжает продвигать свои товары на Social Goods, используя имя своей родственницы. Вдобавок она всё ещё продаёт толстовку I’m speaking! за $59 на своём собственном веб-сайте, хотя упоминания вице-президента из описания были убраны.

Кроме того, на сайте Social Goods предлагается детская книжка с картинками под названием «Большая идея Камалы и Майи» за $18,99. В сопроводительной аннотации также упоминается действующий вице-президент США.

Накануне в интервью Los Angeles Times неназванный представитель Белого дома отчитал Мину. Он заявил: «Некоторые вещи нельзя обратить вспять. Тем не менее такое поведение следует изменить».

Мина живёт с мужем Николасом Аджагу и их двумя маленькими дочерями в Сан-Франциско. Она запустила Phenomenal в 2017 году в рамках Женского марша в Вашингтоне. Она использует свою страницу в Instagram для продвижения своей одежды, регулярно публикуя селфи, на которых позирует в толстовках.

Мина также использует социальные сети, чтобы продвигать свои политические взгляды, включая поддержку движения Defund The Police, требующего лишить полицию финансирования. Кроме того, она создала серию футболок для своей линии Phenomenal, продвигающих идею Black Lives Matter.

После выборов племянница Харриса стала «любимицей СМИ». Она использовала интервью для рекламы Phenomenal и своей недавней детской книги «Амбициозная девушка», не забывая упоминать о своей тёте.

Мина — не единственный член видных семей Белого дома, которого обвинили в попытке заработать. Сын президента Байдена Хантер недавно подписал контракт на миллион долларов на написание мемуаров. Его также критикуют за использование родственных связей для заключения множества деловых сделок во время президентства Обамы.

Зять Байдена Говард Крейн тоже привлёк пристальное внимание из-за своей работы в инвестиционной компании в сфере здравоохранения, которая консультирует фирмы, как им получить государственный контракт. Брат президента Франк недавно подвергся порицанию, после того как его юридическая контора объявила о своих связях с Овальным кабинетом.

Ранее представители действующего правительства США подчёркивали, что уделяют особое внимание возможным конфликтам интересов. «Президент стремится к тому, чтобы у нас была самая энергичная с этической точки зрения администрация в истории. И об этом сигнализирует публично и в частных беседах», — говорила в конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также напомнила, что, согласно политике Белого дома, имя президента не должно использоваться в какой-либо коммерческой деятельности. Офис Харриса следует тем же правилам. Эти меры были приняты отчасти из-за вопросов, которые возникли к семье бывшего президента Дональда Трампа и их возможной прибыли от его администрации, заключает Daily Mail.