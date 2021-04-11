FAZ: в ЕС ищут причины «софагейта» на встрече с Эрдоганом

Неловкая ситуация, когда во время встречи с Реджепом Эрдоганом, Урсула фон дер Ляйен была вынуждена сидеть на диване, в то время как Шарль Мишель расположился рядом с президентом Турции, вызвала в ЕС много вопросов, пишет Frankfurter Allgemeine. Кто-то подозревает турецкую сторону в дискредитации и женоненавистничестве, кто-то считает, что причина заключается в конкуренции между фон дер Ляйен и Мишелем. В любом случае, сложная структура лидерства в ЕС приводит к тому, что выставить себя на посмешище можно даже из-за такой мелочи, отмечает издание.
Во время визита представителей ЕС в Турцию, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена сидеть на диване, в то время как председатель Европейского совета Шарль Мишель занял место на стуле рядом с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, пишет Frankfurter Allgemeine.
Идёт ли в данном случае речь о женоненавистнической дискредитации со стороны принимающей стороны? Может быть, всему виной протокольная ошибка — кто тогда в ней виноват? Возможно, причина заключается в конкуренции между Шарлем Мишелем, ощущающим себя почти в роли главы госдуарства, и Урсулой фон дер Ляйен, чей статус немного ниже?
Как отмечает издание, сложная структура лидерства в ЕС отражается, в том числе, и на порядке рассадки на официальных мероприятиях. Иными словами, можно выставить себя на посмешище всего лишь из-за мелочи.
Однако, на данный момент у ЕС должны быть иные поводы для беспокойства, пишет Frankfurter Allgemeine. Многие граждане ЕС по-прежнему обвиняют руководство сообщества в неудачах вакцинационной кампании. Что же до «софагейта», то большинству это событие совершенно неинтересно.
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