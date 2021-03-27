Bild: «холодный душ для фон дер Ляйен» — Германия тормозит одобрение коронавирусного фонда ЕС

Германия приготовила Урсуле фон дер Ляйен «холодный душ», пишет немецкий таблоид Bild. Конституционный суд страны принял временное постановление, запрещающее президенту Штайнмайеру подписать закон об общем фонде ЕС для борьбы с последствиями коронавируса. С детищем главы Еврокомиссии возникло больше проблем, чем ожидалось, и как скоро нуждающиеся страны смогут получить обещанные €750 млрд, до сих пор не известно.

«Холодный душ для Урсулы фон дер Ляйен»: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может подписать закон о финансовой помощи ЕС на восстановление после коронавируса, пишет немецкий таблоид Bild.

Это её детище — и, очевидно, проблем от него больше, чем ожидалось, подчёркивает издание.

При этом сомнения относительно фонда ЕС для борьбы с последствиями коронавируса возникли на высшем судебном уровне именно в родной стране главы Еврокомиссии.

Как сообщает немецкий таблоид, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пока не может подписать немецкий закон, ратифицирующий создание общего фонда ЕС. Сначала Конституционный суд Германии должен рассмотреть заявку на принятие временного постановления суда по соответствующему вопросу. Об этом сообщили в пятницу непосредственно в Конституционном суде Германии.

Сейчас немецкий суд принял так называемое промежуточное постановление, которое временно запрещает президенту Германии подписывать соответствующий закон. Обоснования суд в Карлсруэ пока не дал, это обещали сделать позднее.

Как напоминает издание, незадолго до этого законопроект был одобрен в бундесрате, а в четверг и в бундестаге. Так называемое разрешение на собственные средства позволяет Еврокомиссии получить в своё распоряжение фонд на восстановление после коронавируса на сумму до €750 млрд. Из этого фонда помощи €390 млрд должны распределяться как субсидии, а остальные €360 млрд — быть выданы в качестве кредитов. Эти средства впоследствии должны быть возвращены получателями Еврокомиссии, которая затем покроет при помощи этих средств соответствующие долги ЕС.

Однако этот проект родился под несчастливой звездой, утверждает Bild. Суть идеи заключалась в том, чтобы особенно нуждающиеся в финансовой помощи страны, в первую очередь, Италия и Испания, могли получить деньги уже в начале 2021 года. Но из-за того что проект должны сначала одобрить все парламенты стран ЕС, а некоторые государства с этим не торопятся, могут потребоваться месяцы до того, как миллиардные суммы, предусмотренные для фонда помощи, смогут дойти до адресатов.

С особым пессимизмом по этому поводу недавно высказался глава правительства Хорватии Андрей Пленкович. На вопрос о том, когда Хорватия сможет потратить своей первый евро из фонда помощи ЕС, премьер-министр страны ответил так: «По моим ощущениям, в начале следующего года». По его словам, «процесс сложный». В частности, Пленкович обратил внимание на типичную для ЕС бюрократию: «Нужен план, проект, верификация, объявление, имплементация, документация. Если дело пойдёт быстрее, мы с удовольствием потратим эти средства, но если быть реалистами…» Таким образом, на быстрое решение вопроса о фондах помощи ЕС для борьбы с коронавирусом рассчитывать не приходится, заключает немецкий таблоид Bild.