ARD: одобрение «Спутника V» в Евросоюзе поможет предотвратить «угрозу коллапса» отношений с Россией

Отношения России и Евросоюза переживают не лучшие времена, но мёртвыми их не назовёшь, пишет ARD. По мнению экспертов, одобрение российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств может иметь «двойной эффект» и помочь не только в борьбе с коронавирусом, но и преодолеть «растущее безмолвие». Однако, как утверждает автор статьи, путь к восстановлению здоровых отношений потребует упорства и доброй воли с обеих сторон.

Российско-европейские отношения уже давно переживают не лучшие времена. Аннексия Крыма*, война в Донбассе, спор вокруг газопровода «Северный поток — 2», хакерские атаки, дезинформационные кампании, санкции и «дело Навального» усугубляют ситуацию. Наметилась угроза коллапса, пишет ARD.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается. «Так тому и быть, если они этого хотят», — возразил на это несколько сконфуженный её словами министр иностранных дел России Сергей Лавров. «ЕС является ненадёжным партнером», — он публично обвинил представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе его визита в Москву. Россия должна быть готова: «Хочешь мира — готовься к войне».

Как бы безнадёжно всё это ни звучало, мёртвыми отношения всё равно не являются. Хотя теперь, считая Европу в большей степени противником, чем партнёром, Боррель подчёркивает: «Россия остаётся нашим крупнейшим соседом». По его словам, Россия является частью Европы, поэтому взаимодействие с Россией имеет центральное значение для Европейского Союза. Кроме того, ЕС — главный торговый партнёр России.

Как отмечает автор статьи, между Россией и Европой существует взаимозависимость, в том числе и в энергетическом секторе. Существуют международные кризисы и конфликты, требующие совместных действий. И пандемия.

На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем ПАСЕ подчеркнул, что правильно было бы обсудить вопрос доступности и продвижения вакцин на европейский рынок. «Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, и она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут её получить?» — поинтересовался Володин.

Володин подразумевал российскую вакцину «Спутник V», одобрение и применение которой, с точки зрения экспертов, может иметь «двойной эффект»: в борьбе с коронавирусом и с растущим безмолвием обеих сторон.

«Я считаю, что есть темы, в отношении которых необходимо найти области сотрудничества», — заявил в Москве Боррель. При этом он указал на вакцину и совместную борьбу с коронавирусом.

Но для этого, с точки зрения России, сначала Европейское агентство лекарственных средств должно провести справедливую оценку соответствия вакцины установленным в ЕС стандартам. Этого не хватает российским учёным и политикам.

При это речь в данном случае скорее идёт не о заявлениях главы Европейскго совета Шарля Мишеля о том, что Россия использует вакцину в пропагандистских целях, а о ток-шоу главы EMA. Она сравнила одобрение вакцины без официальной регистрации EMA с русской рулеткой.

Ей возразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эффективность «Спутника V» давно доказана. Вакцина в настоящее время одобрена более чем в 50 странах: «Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность», — заявил Песков.

То, что всё больше политиков, в том числе и в Германии, выступают за одобрение и применение «Спутника V», должно смягчить возмущение российской стороны.

Однако трудности во взаимоотношениях ещё не преодолены. Слишком велико взаимное недоверие. Президент Владимир Путин недавно заявил: «Дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях».

Президент России, вероятно, имел в виду и санкции Евросоюза, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров регулярно называет незаконными и контрпродуктивными: «Мы видим, как Евросоюз всё больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен», — подчеркнул он.

Россия сетует на постоянное вмешательство во внутренние дела, двойные стандарты и растущую русофобию в ЕС. ЕС, со своей стороны, обвиняет Россию в нарушении прав человека и несоблюдении международных обязательств. Словесные атаки и медиа-кампании, санкции и контрмеры теперь гораздо более распространены, чем призывы к сотрудничеству.

Прошло время речей о Европе от Лиссабона до Владивостока. Согласно недавнему опросу, более половины россиян даже не считают Россию европейской страной. Путь назад к нормальным, здоровым отношениям между Россией и Европейским Союзом потребует от всех сторон некоторого упорства и доброй воли, отмечает ARD.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



