ARD Оригинал

ARD: одобрение «Спутника V» в Евросоюзе поможет предотвратить «угрозу коллапса» отношений с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Отношения России и Евросоюза переживают не лучшие времена, но мёртвыми их не назовёшь, пишет ARD. По мнению экспертов, одобрение российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств может иметь «двойной эффект» и помочь не только в борьбе с коронавирусом, но и преодолеть «растущее безмолвие». Однако, как утверждает автор статьи, путь к восстановлению здоровых отношений потребует упорства и доброй воли с обеих сторон.
ARD: одобрение «Спутника V» в Евросоюзе поможет предотвратить «угрозу коллапса» отношений с Россией
Reuters

Российско-европейские отношения уже давно переживают не лучшие времена. Аннексия Крыма*, война в Донбассе, спор вокруг газопровода «Северный поток — 2», хакерские атаки, дезинформационные кампании, санкции и «дело Навального» усугубляют ситуацию. Наметилась угроза коллапса, пишет ARD.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается. «Так тому и быть, если они этого хотят», — возразил на это несколько сконфуженный её словами министр иностранных дел России Сергей Лавров. «ЕС является ненадёжным партнером», — он публично обвинил представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе его визита в Москву. Россия должна быть готова: «Хочешь мира — готовься к войне».
 
Как бы безнадёжно всё это ни звучало, мёртвыми отношения всё равно не являются. Хотя теперь, считая Европу в большей степени противником, чем партнёром, Боррель подчёркивает: «Россия остаётся нашим крупнейшим соседом». По его словам, Россия является частью Европы, поэтому взаимодействие с Россией имеет центральное значение для Европейского Союза. Кроме того, ЕС — главный торговый партнёр России.
 
Как отмечает автор статьи, между Россией и Европой существует взаимозависимость, в том числе и в энергетическом секторе. Существуют международные кризисы и конфликты, требующие совместных действий. И пандемия.
 
На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем ПАСЕ подчеркнул, что правильно было бы обсудить вопрос доступности и продвижения вакцин на европейский рынок. «Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, и она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут её получить?» — поинтересовался Володин.
 
Володин подразумевал российскую вакцину «Спутник V», одобрение и применение которой, с точки зрения экспертов, может иметь «двойной эффект»: в борьбе с коронавирусом и с растущим безмолвием обеих сторон.
 
«Я считаю, что есть темы, в отношении которых необходимо найти области сотрудничества», — заявил в Москве Боррель. При этом он указал на вакцину и совместную борьбу с коронавирусом.
 
Но для этого, с точки зрения России, сначала Европейское агентство лекарственных средств должно провести справедливую оценку соответствия вакцины установленным в ЕС стандартам. Этого не хватает российским учёным и политикам. 
 
При это речь в данном случае скорее идёт не о заявлениях главы Европейскго совета Шарля Мишеля о том, что Россия использует вакцину в пропагандистских целях, а о ток-шоу главы EMA. Она сравнила одобрение вакцины без официальной регистрации EMA с русской рулеткой.
 
Ей возразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эффективность «Спутника V» давно доказана. Вакцина в настоящее время одобрена более чем в 50 странах: «Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность», — заявил Песков.
 
То, что всё больше политиков, в том числе и в Германии, выступают за одобрение и применение «Спутника V», должно смягчить возмущение российской стороны.
 
Однако трудности во взаимоотношениях ещё не преодолены. Слишком велико взаимное недоверие. Президент Владимир Путин недавно заявил: «Дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях».
 
Президент России, вероятно, имел в виду и санкции Евросоюза, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров регулярно называет незаконными и контрпродуктивными: «Мы видим, как Евросоюз всё больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен», — подчеркнул он.
 
Россия сетует на постоянное вмешательство во внутренние дела, двойные стандарты и растущую русофобию в ЕС. ЕС, со своей стороны, обвиняет Россию в нарушении прав человека и несоблюдении международных обязательств. Словесные атаки и медиа-кампании, санкции и контрмеры теперь гораздо более распространены, чем призывы к сотрудничеству.
 
Прошло время речей о Европе от Лиссабона до Владивостока. Согласно недавнему опросу, более половины россиян даже не считают Россию европейской страной. Путь назад к нормальным, здоровым отношениям между Россией и Европейским Союзом потребует от всех сторон некоторого упорства и доброй воли, отмечает ARD.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ARD Германия Европа
теги
вакцина Владимир Путин Германия Дмитрий Песков Евразийский союз ЕС коронавирус Россия Урсула фон дер Ляйен Шарль Мишель эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров