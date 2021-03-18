N-TV: три немецких региональных премьера поддержали «Спутник V»

Премьер Саксонии Михаэль Кречмер выступил за выдачу лицензии вакцине «Спутник V», пишет N-TV: политик отметил, что Россия является крупной научной державой, способной произвести эффективный препарат. Позицию Кречмера также поддержали премьер Саксонии-Ангальт Райнер Хазелофф и премьер Тюрингии Бодо Рамелов.

После приостановки использования вакцины AstraZeneca ряд немецких региональных премьеров высказались в поддержку «Спутника V», сообщает N-TV. «Россия является крупной научной державой, и я ничуть не сомневаюсь в том, что российская наука в состоянии произвести эффективную вакцину», — приводит издание слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. Он также отметил, что на данный момент ФРГ испытывает нехватку вакцин.

В пользу российского препарата также высказался премьер Саксонии-Ангальт Райнер Хазелофф. Политик отметил, что в детстве прививался российской вакциной от полиомиелита и не испытал никаких проблем. «Когда речь идёт о здоровье людей, страна производства не имеет значения. В борьбе против коронавируса мы приветствуем любую вакцину, являющуюся безопасной и эффективной», — заявил Хазелофф.

По словам премьера Тюрингии Бодо Рамелова, он уже давно выступает за лицензирование большего количества вакцин на территории Германии. «Зависимость от AstraZeneca делает нашу стратегию уязвимой. Потому важно наконец-таки плотно обсудить тему «Спутника V». Я уже много недель слышу о том, что не хватает документов. Если это так, то нужно быстро прояснить этот вопрос с российской стороной», — приводит N-TV слова политика.

Как отмечает издание, процесс лицензирования российской вакцины со стороны EMA не обещает быть быстрым, даже несмотря на то, что «Спутник V» уже получил высокую оценку от экспертов. Впрочем, если EMA так и не одобрит «Спутник V», остаётся альтернативный путь экстренного лицензирования. По такому пути уже пошла Венгрия, последовать за ней могут Чехия и Словакия.