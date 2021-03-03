Bild: немецкий политик призвал закупить «Спутник V» для Германии

Премьер Саксонии-Ангальт Райнер Хазелофф призвал вести переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V», пишет Bild. По словам Хазелоффа, необходимо сделать всё для ускорения процесса вакцинации в ФРГ. Он также отметил, что в детстве сам прививался российскими препаратами и готов в любой момент привиться «Спутником V».
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Ангальт Райнер Хазелофф выступил за применение в Германии российской вакцины «Спутник V», сообщает Bild. «Мы хотим сделать всё возможное для ускорения процесса вакцинации в Германии», — приводит издание слова политика.
Как отмечает Bild, сначала «Спутник V» должен быть лицензирован Европейским фармацевтическим агентством: такой лицензии у российской вакцины пока нет.
Хазелофф подчеркнул, что необходимо вести переговоры с Россией о поставках вакцины. Он отметил, что на востоке Германии уже имеется большой опыт работы с вакцинами российского производства. «Мы не имеем ничего против «Спутника V». В детстве я уже успешно прививался от полиомиелита российским препаратом. «Спутником V» я готов привиться в любой момент», — заявил Хазелофф.
Хазелофф также не исключил возможности введения обязательно вакцинации, пишет Bild. Он отметил, что такая практика существовала в ГДР.
Как напоминает издание, Россия зарегистрировала вакцину «Спутник V» ещё летом 2020 года. В начале февраля журнал Lancet опубликовал статью, в которой говорилось о высокой эффективности российской вакцины.
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