Sky News: ревакцинация «Спутником V» помогает от новых вариантов коронавируса, сообщают российские учёные

Новое исследование вакцины «Спутник V» подтвердило её высокую эффективность против новых штаммов коронавируса при повторной вакцинации, передаёт Sky News. Об этом сообщил замдиректора российского Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По информации канала, Логунов также развеял опасения по поводу аденовирусного иммунитета, который в теории может снижать эффективность «Спутника» и аналогичных векторных вакцин.

Российская антикоронавирусная вакцина «Спутник V» по итогам новых испытаний показала высокую эффективность в предотвращении заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи по научной работе Дениса Логунова.

Как пишет сайт канала, Логунов сообщил, что ревакцинация «Спутником V» в рамках недавно проведённого Центром Гамалеи исследования показала «очень хороший результат» против новых мутаций вируса, включая британский и южноафриканский варианты. По данным Sky, итоги испытаний будут вскоре опубликованы.

Логунов также опроверг озвученные ранее несколькими учёными опасения по поводу того, что организм человека может выработать иммунитет к векторному аденовирусу, который используется в «Спутнике V» для безопасной «доставки» в клетки генетического материала коронавируса, и в будущем станет уничтожать носитель, сводя эффективность вакцины к нулю, говорится в материале Sky News. Как заявил замдиректора Центра им. Гамалеи, специалисты учреждения пришли к выводу, что векторные вакцины подходят для ревакцинации даже лучше препаратов, созданных на других платформах.

Кроме того, по словам Логунова, учёные обнаружили, что антитела к векторному аденовирусу начинают исчезать из организма человека начиная с 56-го дня после вакцинации. Это было установлено по итогам исследования вакцины от вируса эбола, разработанной Центром им. Гамалеи ранее по той же методике, отметил он.

Иммунитет к векторным аденовирусам — далеко не новая проблема, однако она вновь оказалась в центре внимания в связи с тем, что ряд компаний —включая американскую Johnson & Johnson, которая разработала собственный векторный препарат — ожидают, что вакцинация от коронавируса в будущем может стать регулярным мероприятием в рамках борьбы против новых вариантов патогена, подчёркивает обозреватель Sky.

Как напоминает журналист, ранее в этом месяце был опубликованы предварительные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», согласно которым вакцина показала эффективность 91,6%.