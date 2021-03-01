Welt: в Германии намерены пересмотреть рекомендации по «непопулярной» вакцине AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca пользуется в Германии дурной репутацией. Как сообщает Welt, многие граждане, получившие право пройти вакцинацию, отказываются от прививки «непопулярной» AstraZeneca. Теперь комиссия по вакцинации признала свои ошибки и намерена пересмотреть рекомендации по её применению.

Дебаты о свободе передвижения тех, кто уже прошёл вакцинацию, набирают обороты. Теперь депутат Европарламента из СвДП Андреас Глюк требует, чтобы для тех, кто сделал прививку, все ограничения на поездки были сняты. Потому что в таком случае человек больше не представляет опасности для других. Звучит неплохо, но как насчёт большинства молодых людей, которые до наступления лета ещё не получат право сделать прививку?

Тем временем постоянная комиссия по вакцинации в Германии намерена пересмотреть рекомендации по применению вакцины AstraZeneca. До сих пор эту вакцину в Германии можно использовать лишь среди людей в возрасте до 65 лет.

В Кёльне первым полицейским делают прививку вакциной AstraZeneca. Центр вакцинации мог бы прививать 500 человек в день, но только четверть из них записывается на прививку непопулярной вакциной. К сожалению тех, кто сделал бы это охотно.

ЖЕНЩИНА: Если бы у меня была такая возможность, я бы сделала прививку этой вакциной.

ЖЕНЩИНА: Если бы вакцина была неэффективной, её бы не допустили.

МУЖЧИНА: 70% эффективности означают лишь то, что остальные 30% имеют относительно лёгкие симптомы.

Да, коммуникация не удалась, считает постоянная комиссия по вакцинации. Она намерена пересмотреть свои старые рекомендации по применению вакцины AstraZeneca.

Профессор ТОМАС МЕРТЕНС, председатель постоянной комиссии по вакцинации: Данные, которые мы получили за эту неделю, показывают, что вакцина AstraZeneca кажется столь же эффективной, как вакцина Moderna как с точки зрения предотвращения серьёзных последствий, так и с точки зрения распространения вируса.

Несмотря на дискуссии о непопулярной вакцине и о нехватке доз, министр здравоохранения уверен в первых успехах прививочной кампании.

ЙЕНС ШПАН, федеральный министр здравоохранения: Ожидается, что к концу следующей недели мы доставим в федеральные земли в общей сложности более 11 млн доз вакцин. Мы прогнозируем, что некоторые земли также достигнут предела своих мощностей.

Так что вскоре федеральные земли смогут предложить медицинским работникам пройти вакцинацию. Между тем туроператоры рассчитывают на то, что лето станет сезоном путешествий. Электронный сертификат вакцинации даёт им на это надежду. Кроме того, люди, которым сделали прививку вакциной BioNTech, являются почти незаразными, недавно заявил в интервью Bild глава компании BioNTech Угур Шахин.

Каждая страна определяет сама, будут ли путешественники с сертификатом пользоваться большими свободами. Швеция и Дания ставят население перед фактом: до 1 июля они намерены предоставить прошедшим вакцинацию гражданам свидетельства. Но увязывать въезд в страну с вакцинацией — спорная идея с юридической точки зрения. По крайней мере, до тех пор, пока не все граждане получили предложение пройти вакцинацию.

Профессор АНДРЕАС ЛОБ-ХЮДЕПОЛЬ, Немецкий совет по этике: Это возможно только в случае, если помимо сертификата вакцинации доступны другие варианты. Остальные должны быть открыты для всех, например, путём интенсивной стратегии тестирования.

С точки зрения конституции привилегии для вакцинированных также являются проблемой.

Профессор Фолькер Бёме-Несслер: Связывать осуществление основных прав с состоянием здоровья — это табу.

Премьер-министр земли Шлезвиг–Гольштейн Даниэль Гюнтер всё же считает это допустимым. По его словам, сертификат вакцинации от коронавируса определённо является полезным инструментом и для поездок внутри страны.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2021 года.