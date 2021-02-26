Times: европейцы «завидуют» британцам, но прививаться вакциной AstraZeneca не хотят

Несмотря на темпы поставок препарата от коронавируса AstraZeneca в Европу, темпы вакцинации остаются медленными из-за бюрократических проволочек и недоверия общественности, передаёт The Times. В Берлине вакциной AstraZeneca планируют прививать бездомных.

Распространению вакцины против коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca в Европе мешают бюрократические препятствия и недоверие общественности, вызванное скептицизмом целого ряда лидеров стран ЕС, пишет The Times.

Так, в Германии использовали всего 15% из 1,4 млн от полученного объёма препарата AstraZeneca. Опрос общественного мнения показал, что половина немцев предпочли бы подождать вакцину других компаний, а не получить разработку AstraZeneca, которую известный вирусолог назвал вакциной «второго сорта».

Хотя пропускная способность центра вакцинации AstraZeneca в Берлине составляет 3800 человек, ежедневно там принимают всего около 400 желающих привиться от коронавируса.

Запасы препарата настолько велики, что позволяют раньше начать прививать группы населения, не подлежащие первоочередной вакцинации. В частности, городские власти Берлина предлагают прививать AstraZeneca бездомных, принадлежащих ко второй приоритетной группе.

Немецкая газета Bild оценила успех кампании вакцинации в Великобритании. Издание вышло с заголовком на первой полосе: «Дорогие британцы, мы вам завидуем!». Так, в Германии первую дозу вакцины получили всего 6,4% населения. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер призвал людей, отказывающихся от шведско-британской разработки, «не упускать свой шанс».

Целый ряд стран ЕС, в том числе Франция, Германия, Польша и Италия, отказались от прививания вакциной AstraZeneca пожилых людей из-за отсутствия данных ранних клинических испытаний, подтверждающих её эффективность для людей старше 55 лет. При этом новые исследования доказали эффективность препарата для людей всех возрастов.

По данным компании Airfinity, учитывая темпы поставок, 75% населения стран Евросоюза могут быть привиты уже к концу августа, то есть на месяц раньше запланированного срока. Однако для этого правительствам европейских государств необходимо эффективно управлять запасами вакцины и убедить общественность в безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca.

В настоящий момент европейские лидеры пытаются восстановить веру в разработку шведско-британской компании. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, вакцина «так же безопасна, как и разработки компаний BioNTech/Pfizer и Moderna». Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что привьётся вакциной AstraZeneca, пишет The Times.