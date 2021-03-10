N-TV: «создан с умом» — глава комиссии по вакцинации ФРГ высоко оценил «Спутник V»

«Спутник V» — хорошая вакцина, которую, скорее всего, когда-нибудь лицензируют в ЕС, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы Постоянной комиссии по вакцинации ФРГ Томаса Мертенса. Мертенс отметил, что российские учёные обладают большим опытом в создании вакцин.
Глава Постоянной комиссии по вакцинации ФРГ (Stico) Томас Мертенс положительно высказался о российской вакцине «Спутник V», сообщает N-TV. «Это хорошая вакцина, которую, скорее всего, когда-нибудь лицензируют в ЕС. Русские учёные имеют большой опыт в области вакцин. «Спутник V» создан с умом», — приводит издание слова Мертенса.
На данный момент Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку «Спутник V» на предмет одобрения российской вакцины в ЕС, напоминает N-TV. Пока в ЕС разрешены вакцины трёх производителей: Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Как пишет издание, Мертенс не стал давать прогнозов по поводу того, когда в Германии привьются все желающие. «Я, по меньшей мере, надеюсь на то, что к осени положение будет настолько под контролем, что эффект от вакцин будет очевиден», — заявил Мертенс. Он также отметил, что уже сейчас можно наблюдать значительный спад числа смертельных случаев и тяжёлых заболеваний в домах престарелых.
Кроме того, Мертенс высказал уверенность в том, что скоро появится вакцина от коронавируса для детей. На данный момент производители проводят исследования, которые помогут выяснить, как вакцины влияют на детский организм. По словам Мертенса, вакцинация детей от коронавируса может начаться в конце этого года.
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