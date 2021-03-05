Libération: Европа приступила к ускоренным испытаниям российской вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам приступило к изучению российской вакцины «Спутник V» для того, чтобы одобрить её для распространения на европейском рынке. Как пишет Libération, если всё пройдёт успешно, то для России это будет дипломатическая и научная победа.

Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что займётся изучением российской вакцины «Спутник V». Как пишет Libération, это «достойный успех» для Кремля. Россия уже заявила, что после одобрения готова поставить вакцину для 50 млн европейцев.

В европейском ведомстве отметили, что процедура проверки будет короче, чем обычно, поскольку подготовительные работы уже были проведены. Так, лабораторные и клинические исследования на взрослых показывают, что российская вакцина приводит к появлению антител к вирусу и иммунных клеток. Проверка будет длиться до тех пор, пока не станет понятно, что преимущества вакцины превосходят риски, это и будет условием для её поставок на рынки. Также «Спутник V» должен соответствовать всем европейским нормам в вопросах эффективности, безопасности и качества.

С тех пор как в журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы исследований, которые показали эффективность российской вакцины в 91,6%, отношение к ней кардинально изменилось. Изначально европейцы отнеслись к ней со скепсисом, но теперь они выражают к ней интерес. 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если российские или китайские производители откроют доступ к своим данным по вакцине, то они смогут получить разрешение для выхода на европейский рынок. Примерно такого же рода заявления сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Европа отстаёт в своей кампании по вакцинации населения, и проверка европейским агентством придаст российской вакцине ускорения в распространении. Так, российские власти говорят, что 39 стран уже попросили о её поставке. В Европе первой была Венгрия, затем Словакия и Чехия. Как отмечают в Кремле, спрос такой, что если темпы производства останутся на прежнем уровне, то, возможно, Россия даже не сможет его удовлетворить в полной мере.

Однако, как отмечает издание, в самой России население не слишком доверяет вакцине. Судя по опросам общественного мнения, 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной, опасаясь побочных эффектов. Впрочем, 71% опрошенных в возрасте от 40 до 54 лет и вовсе считают, что вирус был создан как биологическое оружие.

В феврале российские власти говорили, что более 2 млн россиян получили хотя бы первую дозу вакцины. Эта цифра гораздо ниже ожидаемых 60% взрослого населения, которое правительство собиралось привить за полгода. Если же Европейское агентство по лекарственным средствам в итоге одобрит российскую вакцину, то для России это будет и дипломатический, и научный успех, пишет Libération.