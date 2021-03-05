Le Figaro: «превратится в обычную простуду» — французский вирусолог предположил скорое окончание пандемии Covid-19

Член Научного совета Франции вирусолог Бруно Лина заявил, что способность вируса Covid-19 к изменениям подходит к концу, и вскоре он вернётся в ряды обычных сезонных простуд, сообщает Le Figaro. По словам эксперта, постинфекционный и поствакцинный иммунитет людей заставляет вирус адаптироваться и развиваться, чтобы остаться в человеческой популяции. Это означает, что из пандемической фазы мы вскоре перейдём к фазе незаметного распространения коронавируса, считает специалист.

Член Научного совета Франции вирусолог Бруно Лина заявил в четверг 4 марта в эфире Franceinfo, что «эволюционный потенциал» вируса Covid-19 находится на пути к завершению, сообщает Le Figaro. «Когда он подойдёт к этому завершению, он вернётся в ряды обычных сезонных вирусов, вызывающих простуду или нетяжёлые формы инфекционных заболеваний», — заверил специалист.

По словам Лины, «постинфекционный и поствакцинальный» иммунитет начинает оказывать влияние на вирус. «Если он хочет продолжать распространяться в человеческой популяции, он должен адаптироваться и развиваться. И именно это он сейчас и делает», — уверяет вирусолог, имея в виду появление новых вариантов.

«Возможно, мы находимся в фазе, когда этот вирус закончил свою эволюцию, и теперь приближаемся к концу пандемической фазы, чтобы вернуться в фазу незаметной циркуляции», — предположил эксперт.