NTD: французские учёные пытаются разгадать причину потери обоняния при COVID-19

Отсутствие обоняния и вкуса — частый симптом у заболевших COVID-19, причём у многих это длится несколько месяцев или даже целый год. Учёные во Франции проводят специальное обследование таких пациентов, пытаясь выяснить, почему это происходит и как можно помочь людям быстрее вернуть утраченную способность ощущать запахи, передаёт NTD.

Эван Сеса раньше любил поесть — но теперь для него это просто рутина. Однажды, когда в сентябре он обедал рыбой, то с удивлением обнаружил, что не ощущает её вкуса. С тех пор 18-летний студент ест лишь для того, чтобы наполнить желудок, поскольку отдалённо чувствует только сладость и солёность.



ЭВАН СЕСА, студент: Иногда пропускаю приёмы пищи — потому что мне кажется, что я просто трачу время впустую, есть не хочется. Раньше я наслаждался едой, разными блюдами и закусками. Теперь мне её не хочется. Из-за этого я похудел на полтора килограмма. Это немного раздражает.



Теперь его, а также других переболевших COVID-19 обследуют учёные в Ницце. Подключили также парфюмеров из соседнего города Грас. Исследовательница Александра Плонка проверяет степень потери обоняния у Эвана. Молодой человек путает запахи даже очень высокой концентрации, розы ему пахнут, как орехи.



Он также неправильно определяет лаванду, шоколад и грушу — угадывает только миндаль. Помимо этого, исследователи проверяют концентрацию внимания Сесы и его разговорную речь. Они хотят понять, связана ли потеря обоняния с другими последствиями коронавируса, которые включают рассеянное внимание.



А это ещё одна пациентка, Габриэлла. Она готова терпеть любые неудобства, чтобы вернуть потерянное обоняние.



ГАБРИЭЛЛА ФОРЖИОНЕ, участница исследований: Иногда хочется что-то съесть. Но я не ощущаю вкуса, поэтому расстраиваюсь. Более трёх месяцев — кажется, что это уже слишком долго!



Даже специалисты пока не могут объяснить, почему пациенты с COVID так часто теряют обоняние. У большинства заболевших нюх восстанавливается спустя несколько недель. Но для некоторых это долгосрочное последствие, которое продолжается уже около полугода. Самый длительный зарегистрированный срок отсутствия обоняния — целый год.



ОРИАН ГРОС, эксперт по нейробиологии: Можно улучшить обоняние, просто стимулируя его с помощью домашних реабилитационных наборов. Мы надеемся усовершенствовать лечение, сделать его более масштабным — и вернуть «воспоминания» об этих вкусах и запахах, которые связаны между собой.



Ещё одна интересная особенность в том, что среди тех, кто теряет обоняние, много молодёжи. Учёные переживают, что у кого-то такое состояние может сохраниться надолго. Они также говорят, что неспособность ощущать вкус пищи может привести к депрессиям и подавленному состоянию, а также потере веса.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года.