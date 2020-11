Guardian: учёные потратят миллионы евро на воссоздание исторических запахов Европы

В рамках уникального проекта Odeuropa учёные при содействии парфюмеров намерены исследовать и воссоздать ароматы, которые были наиболее характерны для Европы с XVI до начала XX века. Помочь в этом должно изучение литературных источников и предметов изобразительного искусства той эпохи. На все эти исследования планируется потратить около €2,8 млн, сообщает The Guardian.

Давно известно, что запахи оказывают влияние на человека. Резкий запах табака или нежный аромат роз — всё это вызывает у нас определённые ассоциации и способно пробудить разные воспоминания, мысленно перенося в давно минувшие дни. Новые исследования в рамках масштабного проекта Odeuropa при участии учёных из Европы и Великобритании призваны воссоздать «библиотеку ароматов истории», чтобы люди могли лучше прочувствовать атмосферу Европы прошлых веков, пишет The Guardian.



В проекте примут участие историки, парфюмеры, химики и другие специалисты, которые постараются воссоздать различные запахи, часто встречавшиеся в Европе в период с XVI до начала XX века. Предполагается, что на реализацию проекта Odeuropa будет потрачено около €2,8 млн, говорится в статье.



Если открыть любые печатные тексты, появившиеся в Европе после 1500 года, в них обнаружится множество упоминаний про различные запахи — от ладана, характерного для религиозных церемоний, до табака и других повседневных ароматов, рассказал в интервью The Guardian британский профессор Уильям Туллетт, один из участников проекта Odeuropa и автор книги «Запах в Англии восемнадцатого века».



По его словам, новые исследования также будут включать в себя изучение определённых типов «нюхачей» прошлых эпох — тех людей, для которых запахи были крайне важны, и что это для них означало. Например, это касалось средневековых врачей, пояснил Туллетт. «Это может привести нас к разным ароматам, будь то использование трав, таких как розмарин, для защиты от чумы — или же использование нюхательной соли в XVIII и XIX веках в качестве противоядия от припадков и обмороков», — отметил эксперт в интервью The Guardian.



Новый проект Odeuropa призван показать современным людям, как с течением времени менялись способы примерения различных ароматов — и соответственно, изменялось и их значение, пояснил Тулетт. В качестве примера он упомянул табак, который также обладает хорошо узнаваемым характерным запахом.



Табак был завезён в Европу в XVI веке, и его запах вначале относился к категории экзотики. Но затем он быстро «прижился», и уже к XVIII веку стал довольно характерным для многих европейских городов — в текстах той поры встречается много жалоб на употребление табака в театрах, рассказал эксперт. Однако сейчас этот запах вновь постепенно исчезает из круга привычных нам ароматов, поскольку во многих странах ужесточают запрет на курение, отмечается в статье.



Проект Odeuropa должен стартовать в январе и рассчитан на три года. На первом этапе планируется разработать программу, в которой при помощи искусственного интеллекта будет осуществляться анализ исторических текстов на семи языках, чтобы находить и собирать описания запахов и их контекста. Кроме того, программа будет находить на картинах той эпохи изображения различных предметов, обладающих хорошо различимым ароматом, сообщает The Guardian.



Затем вся полученная информация будет использована для создания «онлайн-энциклопедии запахов Европы». В неё будут включены статьи о происхождении отдельных запахов, а также информация о различных эмоциях и местах в Европе, связанных с какими-то определёнными характерными запахами, говорится в статье.



Кроме того, участники проекта намерены использовать результаты своих исследований, чтобы вместе с химиками и парфюмерами воссоздать европейские «запахи прошлого». При этом будут учитываться не только приятные ароматы, но и другие характерные запахи, пояснил Тулетт. Планируется в дальнейшем также применять эти ароматы при оформлении различных исторических экспозиций и выставок, чтобы посетители музеев смогли лучше проникнуться духом эпохи, заключает The Guardian.