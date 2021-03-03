Das Erste: Европарламент будет плотнее контролировать работу Еврокомиссии на фоне «вакцинных» неудач

Европарламент создаст специальную контактную группу, которая будет осуществлять более плотный контроль за деятельностью Еврокомиссии, пишет Das Erste. Это обусловлено неудачной политикой Еврокомиссии и её главы Урсулы фон дер Ляйен в сфере закупок и распределения вакцин в ЕС. Контактная группа призвана обеспечить прозрачность, привнести свои идеи и улучшить процесс в целом.

Резкая критика стратегии вакцинирования Еврокомиссии со стороны стран — членов ЕС приводит к последствиям и в самом Брюсселе, пишет Das Erste. Европарламент намерен установить более плотный контроль за деятельностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и комиссара по здравоохранению, обеспечить большую прозрачность процесса закупок и предлагать собственные идеи по улучшению процесса.

«После того как в адрес Еврокомиссии и, прежде всего, её главы Урсулы фон дер Ляйен прозвучало много критики за их меры в области массового вакцинирования, была создана контактная группа Европарламента», — приводит издание слова председателя комитета Европарламента по торговле Бернда Ланге. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить большую прозрачность.

Как пишет Das Erste, для обеспечения прозрачности контактная группа Европарламента будет каждую неделю проводить встречи с командой фон дер Ляйен. Бернд Ланге отметил, что для того, чтобы покрыть глобальную потребность в вакцине, необходимо увеличить объёмы текущего производства втрое.

Кроме того, Ланге раскритиковал такие меры Еврокомиссии, как надзор за экспортом вакцин. Он отметил, что подобные шаги не только являются большим бюрократическим излишеством, но и противоречат принципу ЕС о свободной торговле.

Контактная группа Европарламента подвергла критике не только стратегию Урсулы фон дер Ляйен, но и Европейское фармацевтическое агентство (EMA), пишет Das Erste. Отмечается, что в ноябре 2020 года, когда в США уже были доставлены миллионы доз произведённой в Бельгии вакцины Pfizer, французские и бельгийские эксперты из EMA днями обсуждали, сможет ли завод по производству Pfizer в Бельгии производить вакцину такого же качества, как и завод в Майнце.

Как отмечает Das Erste, авторитет EMA значительно пострадал. К примеру, Венгрия уже даже не смотрит на то, одобрена ли вакцина EMA или нет, закупая российские и китайские вакцины, не имеющие лицензии EMA.