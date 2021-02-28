DWN: в климатическом угаре Евросоюз разрушает немецкий автопром

С введением нового стандарта «Евро-7», регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, Еврокомиссия фактически запретит автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2025 года, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Представители автомобильной промышленности прогнозируют массовые увольнения и безработицу в случае, если планы Еврокомиссии будут реализованы.

Председатель производственного совета BMW Манфред Шох прогнозирует потерю бесчисленных рабочих мест из-за запрета автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем в ЕС с 2025 года: «Мы переживём безработицу невиданного масштаба. Если политики в Брюсселе нажмут на рычаг, в Германии настанут тёмные времена», — сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Он опасается, что политики в Берлине и Брюсселе видят перед собой лишь проблему изменения климата. Возможные последствия для рабочих мест, процветания и индивидуальной мобильности полностью игнорируются. «Я призываю политиков не подходить к проблеме климата однобоко и делать ставку на процветание Германии», — заявил председатель производственного совета BMW.

Шох — не первый высокопоставленный менеджер автомобильной промышленности, выражающий сомнения в отношении климатической и промышленной стратегии Еврокомиссии и правительства Германии. Несколько месяцев назад Вольфганг Райтцле, председатель наблюдательного совета гигантского производителя шин и автокомпонентов Continental, раскритиковал политиков за «умышленное разрушение автомобильной промышленности», отмечает интернет-портал.

Новый экологический стандарт «Евро-7», который планирует ввести Еврокомиссия, фактически предполагает запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Тогда «вне игры» окажутся не только многие компании-поставщики: «Что касается рабочих мест, это спровоцирует взрыв, которого Германия никогда раньше не переживала». От автомобильной промышленности прямо или косвенно зависят около пяти миллионов рабочих мест. «То, что я вижу в Брюсселе, — это просто запретить, запретить, запретить», — возмущается Шох. По его словам, Китай, наоборот, вкладывает большие средства в промышленную политику и новые технологии.

Президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер также охарактеризовала предложения ЕС как «нереалистичные». По её словам, не каждый сразу может позволить себе электромобиль. Кроме того, отсутствует необходимая инфраструктура зарядных станций. «У меня сложилось впечатление, что федеральное правительство разделяет наши опасения», — отметила Мюллер. Кроме того, электромобили в настоящее время далеки от выхода на рынок в Германии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что, если министерство окружающей среды признает, что требования, предусмотренные стандартом Euro-7, физически недостижимы, это станет «шагом в правильном направлении». По его словам, ассоциация автомобильной промышленности Германии намерена в будущем продавать электромобили, но в ближайшее время намного проще позволить автомобилям с двигателями внутреннего сгорания работать на климатически нейтральном синтетическом топливе. ЕС устанавливает неправильные стимулы, поскольку не поощряет использование биотоплива, а льготы предоставляюся исключительно автомобилям, оснащённым батареями.

К концу 2021 года Европейская комиссия намерена представить предложение по новым требованиям для будущего стандарта выбросов «Евро-7», который будет применяться к новым легковым автомобилям на рынке. Цель — ещё больше снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с действующим стандартом «Евро-6» и свести их к нулю. Пока Еврокомиссия ещё не разработала проект для стандарта «Евро-7». Кроме того, до принятия проекта Европейский парламент и государства-члены смогут внести в него фундаментальные изменения.

Тем не менее автомобильная промышленность уже раскритиковали два сценария, представленных Еврокомиссией в прошлом году. Они предполагают более строгие ограничения выбросов загрязняющих веществ, например, диоксида азота. По мнению представителей отрасли, эти сценарии равносильны запрету на бензин и дизельное топливо. Они уверены, что предельные значения являются настолько строгими, что технически их невозможно достичь с помощью двигателей внутреннего сгорания. Комиссия не ставит под вопрос введение более строгих ограничений, но подчёркивает, что не исключает разработку «более мягких сценариев», передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.