Daily Mail: провалы вакцинации в Европе резко снизили доверие немцев к ЕС

Доверие граждан ФРГ к ЕС резко снизилось на фоне неудачного начала вакцинации в Европе, пишет Daily Mail. Согласно недавнему опросу, отношение к ЕС ухудшилось более чем у 60% немцев: основной причиной снижения доверия стали ошибки Брюсселя при закупке и распределении вакцин.

Хаос вокруг европейской кампании вакцинации привёл к резкому снижению доверия к ЕС со стороны населения ФРГ, пишет Daily Mail, ссылаясь на данные недавнего опроса.

Сообщается, что об ухудшившемся отношении к ЕС заявили более 60% респондентов. Основная причина — неудачная политика закупок и распределения вакцин от коронавируса. Почти 70% опрошенных возложили ответственность за произошедшее на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. При этом отмечается, что критика в адрес Брюсселя не зависит от политических предпочтений.

Последствия провалов политики вакцинации продолжают сказываться и в других странах, отмечает Daily Mail. К примеру, во Франции здравоохранительные органы предложили выдавать выздоровевшим от коронавируса пациентам лишь одну дозу вакцины. Как отмечает издание, это предложение появилось на фоне недостаточного количества вакцины, вызванного плохо организованными цепочками поставок. На данный момент во Франции привилось чуть более 2 млн. человек.

Между тем Венгрия стала первой страной ЕС, начавшей использовать российскую вакцину «Спутник V», пишет Daily Mail. По словам главного санитарного врача страны Сесилии Мюллер, в последующие три месяца в страну поставят 2 млн. доз.