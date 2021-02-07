Handelsblatt: неудачи в распределении вакцин показали — ЕС надо реформировать

ЕС нуждается в реформах, пишет глава компании Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в своей статье для Handelsblatt. По мнению автора, причина скандала вокруг поставок и распределения вакцин в ЕС заключается в излишней перегрузке общеевропейских институтов. Мюнхау отмечает, что они выполняют слишком большое количество заданий одновременно, что влияет на качество выполнения.

В информатике понятие «перегрузка» означает ситуацию, когда одна функция выполняет сразу несколько задач одновременно, пишет глава компании Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в своей статье для Handelsblatt. Как отмечает автор, в таких ситуациях возрастает вероятность ошибки.

По мнению Мюнхау, такой же принцип верен и для ЕС. До заключения Маастрихтского договора в ведении Брюсселя было не так уж и много задач. Теперь же на наднациональной уровень вынесено гораздо больше обязанностей, отчего страдает качество их исполнения. Скандал вокруг поставки вакцин и паническая реакция Урсулы фон дер Ляйен напомнили, что ЕС изначально не был предназначен для решения столь широкого спектра задач, пишет автор.

Как отмечает Мюнхау, общая политика ЕС в отношении пандемии казалась логичным решением. Однако на практике оказалось, что для обеспечения эффективности нужна единая правовая основа и хорошо выстроенные институты. К примеру, в Великобритании за распределение и доставку вакцин отвечала одна маленькая рабочая группа. В ЕС же всё функционировало по-другому: главную роль там играли сертификационные органы, а не органы, отвечающие за доставку. К примеру, ЕС ни разу не пришло в голову выдать немецкому препарату приоритет перед французским. Причина заключается в том, что сутью ЕС по-прежнему является достижение компромиссов. Однако такая политика совершенно не подходит для борьбы с пандемией.

Автор проводит параллели с неудачами валютного союза ЕС. Мюнхау отмечает, что деятельность Еврозоны находится в ведении нескольких еврокомиссаров, Ecofin, Европейского стабилизационного механизма, Еврогруппы, 19 государств Еврозоны и многочисленных организаций. В результате все страны Еврозоны оказались на «экономическом автопилоте», что привело к одной из крупнейших экономических ошибок нашего времени — введению политики жёсткой экономии.

Как пишет Мюнхау, выступать за европейское единство — это не означает размахивать флагом ЕС и защищать европейские институты от любой критики. ЕС должен реформироваться, поскольку если перегруз будет слишком сильным, дело может дойти до коллапса.