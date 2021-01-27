Обозреватель DT: «фиаско» с развёртыванием программы вакцинации доказало неэффективность ЕС

Развёртывание программы вакцинации от коронавируса стало настоящей «катастрофой» для репутации Европейского союза, пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган. По словам журналиста, не желая признавать свои ошибки, Брюссель ищет виноватых в задержках поставок.

Европейский союз настолько плохо справился с развёртыванием программ вакцинации от коронавируса, что спровоцировал усугубление разногласий между Брюсселем и 27 странами-членами и рост возмущения избирателей. Подобное «фиаско», пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган, нанесло ущерб самому «европейскому проекту».

Как напоминает журналист, ещё в начале пандемии Европейская комиссия решила взять на себя ответственность за поставки вакцин в страны ЕС. Там посчитали, что размер и эффективность высшего органа исполнительной власти блока позволят Брюсселю выйти в лидеры гонки вакцин и продемонстрировать преимущества европейского единства.

Однако «эксперимент превратился в катастрофу». В частности, по данным правительства, в Великобритании первая из двух доз вакцины уже введена более 10% населения — прививку получили 10,3 из каждых 100 британцев. В то же самое время в Германии вакцинацию прошли всего 2,1 на 100 жителей. Средний показатель по всему Евросоюзу и того ниже — первая доза была введена всего 1,9 на 100 человек.

Безусловно, столь плачевное положение дел не могло не отразиться на уровне доверия Брюсселю среди европейского населения. В частности, в немецкой прессе заявили, что канцлер Ангела Меркель пожертвовала жизнями немцев, передав контроль за вакцинацией Брюсселю. В ряде стран отсутствие надежды на облегчение жёстких карантинных мер привело к началу масштабных беспорядков.

В связи с этим в исполнительных органах Европейского союза стали «потакать опасному вакцинному национализму и искать тех, на кого можно было бы переложить вину за собственные неудачи», полагает Халлиган.

Более того, Еврокомиссия пригрозила воспрепятствовать экспорту вакцин, произведённых в странах ЕС, в нарушение коммерческих контрактов. Однако, будто прочего было недостаточно, в Брюсселе попытались дискредитировать созданную в Великобритании вакцину компании AstraZeneca.

Не желая признавать свои ошибки, в Брюсселе также поспешили заявить, что подверглись несправедливому обращению со стороны производителей вакцин. Однако в период повышенного спроса, пишет Халлиган, дефицит неизбежен.

По словам журналиста, успешные программы вакцинации Великобритании или США связаны исключительно с тем, что страны инвестировали в производство, испытания и закупку вакцин раньше и в большем объёме. Так, Брюссель не размещал заказы на вакцину компании Pfizer до середины ноября, несмотря на то что она была разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

«Очевидно, что процесс закупки Европой прошёл недостаточно хорошо. Трудно объяснить, почему в других странах вакцинация с помощью превосходной вакцины, разработанной в Германии, проходит быстрее», — отметил премьер-министр крупнейшей немецкой земли Бавария Маркус Зёдер.

При этом вакцина компании AstraZeneca пока не получила от Европейского агентства лекарственных средств заключение о разрешении на выпуск на рынок.

Подобное «фиаско», по словам Халлигана, приведёт к дальнейшему росту смертности от COVID-19, продлению карантинных мер и усугублению рецессии в странах Евросоюза. Как отмечает журналист в своей статье для The Daily Telegraph, ни одна из стран не справляется с пандемией или вакцинацией идеально, однако действия Европейского союза стали «катастрофой» для репутации блока, показавшего свою неэффективность.