RND: Австрия ведёт переговоры по закупке и производству «Спутника V»

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о заинтересованности Австрии в закупке и производстве российской вакцины «Спутник V» в случае её одобрения Европейским агентством лекарственных средств, сообщает RND. Курц подтвердил информацию о ведущихся переговорах и встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

В пятницу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вновь подтвердил, что Австрия заинтересована в вакцинах от коронавируса из России и Китая. Он заявил, что в настоящий момент «идут переговоры с различными производителями». По его словам, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предоставит допуск, например, российской вакцине «Спутник V», то она, «конечно, станет опцией для многих европейских стран, в том числе для Австрии», сообщает RND.

Как сообщает издание, в пятницу Курц провёл переговоры с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Глава РФПИ Кирилл Дмитриев несколько часов находился в Вене для встречи с австрийскими партнёрами. Переговоры прошли в конструктивной и продуктивной атмосфере», — отметил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

В ходе встречи Курц и Дмитриев продолжили переговоры, касающиеся возможной закупки российской вакцины «Спутник V» и её возможного производства в Австрии. Федеральный канцлер неоднократно подчёркивал, что одобрение российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) является необходимым условием для поставок в Австрию. Процедура последовательной экспертизы на соответствие европейским стандартам началась в четверг, но возможная дата одобрения в ЕС всё ещё не установлена.

Кроме того, Курц объявил о начале сотрудничества с Данией и Израилем в сфере исследований и производстве вакцин от коронавируса. Альянс стран будет носить название «Группа первопроходцев».

Канцлер отметил, что австрийской компании Polymun Scientific удалось увеличить производство материалов для вакцины BioNTech с 15 до 20 млн доз в первой половине года. Дополнительные дозы будут распределены среди стран ЕС.

Курц не удивлён приростом заболеваемости в Австрии. По его словам, статистика «всё ещё растёт в ожидаемой степени». Число новых случаев заражения на 100 тыс жителей за последнюю неделю составило 170. Восьмого февраля в Австрии открылись все магазины и многие предприятия в сфере услуг. Стратегия массового тестирования должна сделать постепенный выход из локдауна более безопасным, передаёт RND.