Kurier: канцлер Австрии выступил за введение «зелёных паспортов» для привитых и переболевших

На виртуальном саммите ЕС федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за введение так называемых «зелёных паспортов» по образцу Израиля, сообщает Kurier. «Зелёный паспорт» позволит лицам, прошедшим вакцинацию, перенёсшим заболевание или недавно получившим отрицательный результат теста, посещать магазины, бары, фитнес-клубы и совершать поездки. Как подчеркнул канцлер, речь идёт не о прививочном паспорте, а об электронном сертификате вакцинации.

В четверг на саммите Евросоюза федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц высказался о борьбе с кризисом и своих ожиданиях от европейских сертификатов вакцинации, сообщает Kurier.

Курц заявил, что люди хотят «освободиться от постоянных ограничений». По его словам, в ближайшем будущем человек, сделавший прививку от коронавируса, переболевший или недавно получивший отрицательный результат теста, сможет вернуться к нормальной жизни. Образцом для подражания для канцлера является Израиль, где «зелёный паспорт» даёт гражданам возможность посещать бары и фитнес-клубы.

Канцлер подчеркнул, что в настоящее время группа прошедших вакцинацию является небольшой, как и группа перенёсших заболевание, основное внимание уделяется получившим отрицательный результат теста. Однако в целом от «недели к неделе» будет наблюдаться сдвиг от одной группы к другой.

Курц отверг критику относительно дискриминации не прошедших вакцинацию граждан. Он отметил, что у них будет возможность пройти тестирование. Канцлер подчеркнул: «Речь идёт не о прививочном паспорте, а об электронном «зелёном паспорте». По его словам, вакцинация — не единственный инструмент, даже те, кто перенёс заболевание, на какое-то время получают иммунитет, а те, кто недавно прошёл тестирование, не заразят других. Курц предположил, что в скором времени Германия начнёт проводить массовое тестирование граждан, как и Австрия.

По словам Курца, в идеале электронный «зелёный паспорт» будет распространён по всей Европе. Если идею не примут в ЕС, Австрия будет продвигать проект на национальном уровне. В любом случае «зелёные паспорта» планируется ввести весной.

Как отмечает издание, на практике «зелёный паспорт» будет означать тот факт, что лицо, прошедшее вакцинацию, перенёсшее заболевание или получившее отрицательный результат теста, получит сертификат, который может быть проверен контролирующим органом — в магазине, аэропорту, баре и т. д.

По словам Курца, в первую очередь эту идею поддерживают страны, в которых важную роль играет туристическая отрасль. В качестве примера он назвал Грецию.

Оппоненты идеи отмечают, что препятствием для введения «зелёных паспортов» является неосведомлённость учёных о том, могут ли прошедшие вакцинацию стать переносчиками заболевания. Кроме того, они опасаются того, что это даст политикам свободу для принуждения граждан к вакцинации, передаёт Kurier.