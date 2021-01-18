BFM TV: посягательство на права и свободы — Марин Ле Пен выступила против «паспортов вакцинации»
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила резко против инициативы по введению так называемого паспорта вакцинации — документа, который выдавался бы людям, получившим прививку от коронавируса, и давал бы им право перемещаться с меньшим количеством ограничений, а также находиться в общественных местах, которые сейчас во Франции закрыты в связи с карантинными мерами, передаёт BFM TV.
«Я категорически против — во-первых, потому, что меня беспокоят любые попытки посягнуть на личные свободы. Впрочем, я вижу, что для правительства Эммануэля Макрона подобные посягательства труда не составляют и оно пытается получить возможность принимать решения, которые непосредственно затрагивают свободы граждан Франции, не проводя такие шаги через парламент», — заявила Ле Пен в эфире BFM.
Как напоминает корреспондент BFM TV, в конце декабря французское правительство предложило законопроект, предусматривающий установление «долговременного режима урегулирования чрезвычайных эпидемиологических ситуаций», в рамках которого рассматривалась в том числе возможность разрешения гражданам отдельных видов деятельности и доступа на те или иные объекты при выполнении определённых условий — к примеру, предъявлении сертификата вакцинации. Французские власти с тех пор успели отказаться от этой инициативы, однако Ле Пен в беседе с журналистами BFM всё равно назвала её «возмутительной».
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