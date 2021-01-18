BFM TV: посягательство на права и свободы — Марин Ле Пен выступила против «паспортов вакцинации»

«Паспорта вакцинации», которые французские власти ранее предложили выдавать людям, привитым от коронавируса, стали бы посягательством на права и свободы граждан, заявила в интервью BFM TV глава французского Национального объединения Марин Ле Пен. По мнению Ле Пен, подобные паспорта представляли бы опасность, поскольку гарантий, что вакцинированный человек точно не заразится COVID-19, пока нет.

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила резко против инициативы по введению так называемого паспорта вакцинации — документа, который выдавался бы людям, получившим прививку от коронавируса, и давал бы им право перемещаться с меньшим количеством ограничений, а также находиться в общественных местах, которые сейчас во Франции закрыты в связи с карантинными мерами, передаёт BFM TV.

«Я категорически против — во-первых, потому, что меня беспокоят любые попытки посягнуть на личные свободы. Впрочем, я вижу, что для правительства Эммануэля Макрона подобные посягательства труда не составляют и оно пытается получить возможность принимать решения, которые непосредственно затрагивают свободы граждан Франции, не проводя такие шаги через парламент», — заявила Ле Пен в эфире BFM.

Как напоминает корреспондент BFM TV, в конце декабря французское правительство предложило законопроект, предусматривающий установление «долговременного режима урегулирования чрезвычайных эпидемиологических ситуаций», в рамках которого рассматривалась в том числе возможность разрешения гражданам отдельных видов деятельности и доступа на те или иные объекты при выполнении определённых условий — к примеру, предъявлении сертификата вакцинации. Французские власти с тех пор успели отказаться от этой инициативы, однако Ле Пен в беседе с журналистами BFM всё равно назвала её «возмутительной».

«Учитывая, что наше правительство не в состоянии вакцинировать всех желающих, заводить сейчас речь о каком-то паспорте вакцинации — это, на мой взгляд, слегка чересчур», — цитирует политика французский телеканал.

Кроме того, по мнению Ле Пен, открывать все двери вакцинированным пока рано, ведь насколько эффективна вакцина против значительно более заразного «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса, пока не ясно. «У нас до сих пор нет точных свидетельств того, что эта вакцина действительно не даёт людям заражаться коронавирусной инфекцией и, соответственно, её распространять. Мы знаем, что вакцина значительно снижает такой риск, и это очень хорошо, а вот полностью ли она устраняет возможность заразиться, нам не известно», — пояснила Ле Пен.