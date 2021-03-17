Bild: ЕС грозит остановить экспорт вакцины тем, кто не выполнил обязательств перед Европой

Евросоюз пригрозил, что поставит экспорт в страны, производящие вакцину, в зависимость от уровня их собственной открытости, пишет немецкий таблоид Bild. Это означает прекращение экспорта вакцины в Великобританию, если AstraZeneca так и не выполнит своих обязательств по поставкам в ЕС, о чём заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, речь идёт о честности и о том, чтобы обеспечить Европе причитающиеся ей объёмы препарата.

ЕС угрожает компании AstraZenecа, пишет немецкий таблоид Bild. Европа хочет включить турбо-ускорение для вакцинации населения, но не может этого сделать, потому что вакцины не хватает. Однако это должно измениться, подчёркивает издание.

ЕС собирается закрутить гайки в вопросах экспорта и поставок вакцины в Европу. Это означает прекращение экспорта для производителей, которые не выполнили свои обязательства по поставкам вакцины Евросоюзу. В первую очередь это касается компании AstraZeneca, поясняет Bild.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в среду, заявила: «В вопросах экспорта мы должны гарантировать две вещи: взаимность и соразмерность. Я хотела бы сказать предельно ясно: если эта ситуация не изменится, мы будем думать о том, чтобы поставить экспорт в вакцинопроизводящие страны в зависимость от уровня их собственной открытости».

Вслед за тем она добавила: «И мы также подумаем о том, соразмерен ли экспорт в страны с более высоким охватом вакцинации, чем у нас».

По данным фон дер Ляйен, AstraZeneca во втором квартале года поставит только лишь около 70 млн доз препарата. «Это значительно меньше, чем 180 миллионов, которые они согласились поставить по договору». Фирме AstraZeneca ещё есть над чем поработать, подчеркнула глава Еврокомиссии.

Затем Урсула фон дер Ляйен снова высказалась чётко: «Это вопрос честности. Мы готовы использовать все инструменты, которые нам необходимы, чтобы этого достичь». По её словам, «речь идёт о том, чтобы гарантировать, что Европа получит свою честную долю. Мы вложим ещё больше в мощности Европы, в том числе за пределами этой острой фазы. Чтобы обеспечить ЕС долгосрочное снабжение, мы делаем ставку на более крепкое сотрудничество с достойными доверия компаниями». Таким стало послание Урсулы фон дер Ляйен для глав стран и правительств в преддверии следующего заседания Совета ЕС.

Как отмечает издание, Еврокомиссия строго придерживается намеченной цели полностью вакцинировать 70% взрослого населения ЕС до конца лета. Начало кампании по вакцинации граждан Европы было трудным, но на этом пути удалось достичь прогресса. Biontech/Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по договорам.

«Теперь мы должны сконцентрироваться на времени до лета», — подчеркнула фон дер Ляйен. Поставки вакцины будут увеличиваться. До сих пор в ЕС были допущены четыре вакцины, напоминает немецкий таблоид Bild.

По данным главы Еврокомиссии, с апреля по июнь Biontech/Pfizer должен предоставить Евросоюзу 200 млн доз вакцины, а Moderna — 35 млн доз.

Кроме того, в апреле должна подоспеть вакцина компании Johnson & Johnson. Ожидается, что во втором квартале Европа получит около 55 млн доз. В отличие от других вакцин, этот препарат должен вводиться только один раз. Если AstraZeneca выполнит свои обязательства за первый квартал текущего года, до конца марта Евросоюз получит от всех производителей в общей сложности 100 млн доз вакцины, отметила Урсула фон дер Ляйен.