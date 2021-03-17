Le Figaro: «наихудший момент» — Франции придётся ужесточать ограничения после отказа от вакцины AstraZeneca

Приостановка использования вакцины AstraZeneca произошла в самый неблагоприятный для Франции момент: такое решение подрывает веру в эффективность прививок, в то же время растёт число заболевших и умерших, а места в реанимации кончаются, сообщает Le Figaro. Для президента Эммануэля Макрона успешная вакцинация была спасательным кругом, который помог бы забыть о его неудачах по борьбе с COVID-19 в прошлом году, однако теперь ему придётся усиливать ограничения в попытке всеми силами избежать нового карантина.

В понедельник президент Эммануэль Макрон объявил о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca на территории Франции, пишет Le Figaro. «К сожалению, хозяин положения — вирус», — добавил глава правительства, чем вызвал неприятное чувство, будто страна вернулась на год назад, когда бесконтрольное распространение COVID-19 вынудило правительство ввести карантин.

В то же время, как отмечает издание, накануне заявления Макрона премьер-министр страны Жан Кастекс, как и министр здравоохранения Оливье Веран несколькими днями раньше, призывал доверять вакцине AstraZeneca. Такие действия создают впечатление «большой неразберихи» в ЕС: каждая страна решает временно запретить эту вакцину на своей территории, что подталкивает других к хаосу и импровизации. «Мы согласовали (свои действия. — ИноТВ), — утверждает при этом Елисейский дворец. — Это не условный рефлекс на решение Германии, которое ведёт к решению Франции».

Такой внезапный поворот случился в наихудший для Эммануэля Макрона момент: он подпитывает страхи перед вакцинацией, которые и так сильны среди французов, а также подрывает уже довольно запутанную политику правительства. Однако главное, что дисквалификация AstraZeneca ещё больше задерживает кампанию по вакцинации, которая должна была стать спасательным кругом для главы государства и одним из последних шансов в случае успеха стереть из памяти фиаско с масками, провал приложения TousAntiCovid («Все против COVID»), задержку тестирования и в целом ежедневное урегулирование кризиса в здравоохранении.

Теперь французский президент ожидает нового официального отчёта Европейского агентства лекарственных средств. Во вторник организация уже заявила, что «твёрдо убеждена» в эффективности вакцины AstraZeneca против коронавируса. Если в четверг она представит положительное заключение, кампания по вакцинации, по информации Елисейского дворца, «очень быстро» возобновится, хотя во Франции используется не только эта вакцина.

Как отметил премьер-министр страны Жан Кастекс, временный запрет на вакцину совпал с тем периодом, когда Франция вошла в «своего рода третью волну» эпидемии, которая «характеризуется множеством вариантов». Власти надеялись, что вакцинация наберёт темп и позволит стране избежать нового карантина, однако число новых заражений не прекращает расти, как и число смертей, а свободных коек в реанимации скоро не останется. Вечером во вторник президент в очередной раз созвал Совет по вопросам, а накануне предупредил, что в ближайшие дни французам стоит ожидать «новых решений».

В статье указывается, что Эммануэль Макрон хочет до последнего откладывать введение нового карантина, постепенно усиливая ограничительные меры. По словам его ближайшего окружения, «критерии изменились»: «люди измотаны», поэтому необходимо не только принимать решения, но и «быть в состоянии их выполнить». Другими словами, пишет Le Figaro, руководство страны не уверено, что французы будут соблюдать новый карантин, поэтому по-прежнему, как объяснил в Национальном собрании Жан Кастекс, полагается на «массовую вакцинацию».