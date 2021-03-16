Le Monde: в ЕС «неразбериха» и «смятение» — страны друг за другом отказываются от вакцины AstraZeneca

Минувший понедельник стал особенно тяжёлым для антикоронавирусной вакцины компании AstraZeneca: целый ряд стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию и Испанию — приняли решение прекратить применение препарата из-за тревожных вестей о том, что он может вызывать тромбоз, пишет Le Monde. Как пишут журналисты издания, такой поворот может значительно усложнить процесс вакцинации населения ЕС, которое и так не слишком доверяет вакцине.

«Первой огонь открыла Германия, а следом за ней — Италия, Франция и Испания»: эти европейские страны были вынуждены временно остановить применение разработанной шведско-британской компанией AstraZeneca вакцины от коронавируса в связи с новыми опасениями по поводу побочных эффектов препарата — даже несмотря на то, что все они активно применяли его для того, чтобы наконец разогнать свои программы вакцинации, сообщает Le Monde. По данным французского издания, о таком шаге Берлин, Париж, Рим и Мадрид объявили в понедельник 15 марта после того, как СМИ сообщили о ряде случаев тромбоза, предположительно связанных с инъекциями вакцины AstraZeneca.

Как пишет Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон, объявляя о приостановке применения вакцины на совместной пресс-конференции с главой правительства Испании Педро Санчезом по итогам франко-испанского саммита во французском Монтобане, уточнил, что Париж «в качестве меры предосторожности приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca, но будет сохранять надежду на то, что её вскоре можно будет возобновить — если на это даст зелёный свет Европейское агентство лекарственных средств (EMA)».

Чуть ранее в понедельник — в 15:00 по местному времени — об аналогичном шаге объявило и правительство Германии, которое действовало в соответствии с рекомендациями Института им. Пауля Эрлиха, выполняющего в стране функции главного консультативного органа по вопросам вакцинации, напоминают корреспонденты Le Monde. «Это не политическое, а научное решение», — буквально через несколько минут прокомментировал временный отказ от шведско-британской вакцины министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, по словам которого, в немецких больницах было зафиксировано семь случаев тромбоза, которые могут быть связаны с применением препарата.

Как пишут журналисты Le Monde, решение Берлина «застало всех врасплох» — ведь ещё в пятницу 12 марта Шпан выражал «сожаление» в связи с тем, что применять вакцину AstraZeneca днём ранее временно прекратили Дания, Норвегия и Исландия. «Судя по той информации, которая нам поступала до сих пор, польза от препарата значительно превышает риск», — заявил тогда чиновник.

Как и Эммануэль Макрон, правительства отказавшихся от вакцины AstraZeneca стран будут полагаться на вердикт EMA — и в агентстве уже объявили, что во вторник проведут экстренное заседание, чтобы оценить риски и проанализировать имеющуюся информацию о выявленных в ЕС случаях проявления побочных эффектов вакцины, а по итогам этого мероприятия вновь встретятся в четверг, говорится в материале Le Monde. «Мы уверены, что EMA в ближайшие часы сможет прояснить ситуацию», — заявил по этому поводу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. По данным Le Monde, в понедельник ведомство, которое начало расследование в отношении препарата AstraZeneca ещё на прошлой неделе, уже попыталось обнадёжить европейскую публику, подчеркнув в официальном заявлении, что «на данный момент по-прежнему придерживается мнения о том, что плюсы вакцины AstraZeneca в плане профилактики коронавирусной инфекции с сопутствующими ей рисками госпитализации и смерти перевешивают риски побочных эффектов». «Количество случаев тромбоза в группе вакцинированных, по всей видимости, не превышает среднее число таких случаев в популяции», — также отметили в EMA, добавив, что речь идёт о «совсем небольшой» частотности.

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что продолжит применять шведско-британскую вакцину, в Европейской комиссии всё же заключили, что «решения стран — членов ЕС о приостановке применения препарата оправданы», и отметили, что с вакциной AstraZeneca «есть и более серьёзные проблемы», сообщает Le Monde. В частности, по информации Еврокомиссии, компания в первом квартале нынешнего года поставит в ЕС лишь 30 млн доз препарата вместо 120 млн, как предполагалось ранее, а во втором триместре — не более 75 млн (против 180 млн).

Как отмечают корреспонденты Le Monde, первые вопросы, из-за которых в итоге и произошёл этот «внезапный поворот» в и так непростых отношениях между AstraZeneca и Евросоюзом, послышались на прошлой неделе: в четверг 11 марта временно отказаться от применения разработанного компанией совместно с Оксфордским университетом препарата решила Норвегия, где с его помощью уже привили 121 тыс. человек — а несколькими часами ранее то же самое сделала и Дания, где после вакцинации от тромбоэмболии скончалась 60-летняя женщина. Следом применять вакцину прекратила Исландия — хотя там не было зафиксировано ни одного похожего случая тромбоза, — а затем Болгария, где при подозрительных обстоятельствах скончалась женщина 57 лет.

Меж тем, в Италии ранее уже была отозвана партия вакцины AstraZeneca, что из-за децентрализованного характера системы здравоохранения страны породило «неразбериху» между многочисленными региональными профильными ведомствами, пишет французская газета. В воскресенье администрация итальянской области Пьемонт в одностороннем порядке решила приостановить применение препарата, однако её сразу же «призвал к порядку» Рим. Несколько региональных судебных ведомств, в том числе в том же Пьемонте и на Сицилии, открыли уголовные дела по факту «подозрительных» смертей, однако пока прямой связи с вакцинацией обнаружено не было, сообщает Le Monde.

Тем не менее в понедельник «процесс ускорился» — Агентство лекарственных средств Норвегии в этот день объявило, что один из троих норвежских медиков, ранее госпитализированных с тромбозом после инъекций вакцины AstraZeneca, скончался в воскресенье в результате кровоизлияния в мозг, подчёркивается в статье французкой газеты. Как уточнил на пресс-конференции один из врачей, наблюдавших погибшую, пациентке было меньше 50 лет, она не имела хронических заболеваний, а госпитализировали её через неделю после получения вакцины. В свою очередь, директор Агентства лекарственных средств Норвегии Стейнар Мадсен заявил, что все трое медиков ещё несколько дней назад были полностью здоровы и что у них всех проявились похожие симптомы. В агентстве пока говорят, что «подтверждённой связи» между случаями тромбоза и вакциной AstraZeneca обнаружено не было, однако специалисты ведомства продолжают расследование с целью установить, что объединяет трёх норвежских медиков с пациентами, госпитализированными при похожих обстоятельствах за рубежом.

Такие громкие и частые заявления, и смятение, которым они оборачиваются, распространяясь по ЕС, могут дополнительно осложнить программы вакцинации населения в странах — членах блока, констатируют журналисты Le Monde. По мнению авторов материала, хотя EMA в четверг скорее всего вновь одобрит препарат AstraZeneca к применению, возникают опасения, что этот эпизод «ещё немного подточит доверие людей к вакцине, которую они и без того опасаются». «В последние недели власти Германии и Франции, не жалея сил, отчаянно пытаются убедить граждан в том, что вакцина AstraZeneca эффективна и безвредна, — разъясняют они. — А из-за того, что в общественном мнении в обеих странах всё сильнее ощущается недовольство недостаточно быстрыми темпами вакцинации, там даже пересмотрели введённый ранее запрет на вакцинацию граждан старше 65 лет».

В Нидерландах приостановка применения препарата AstraZeneca, о которой было объявлено в воскресенье вечером, уже привела к переносу 300 тыс. приёмов в центрах вакцинации и может помешать правительству полностью привить население страны до начала лета, как планировалось изначально, пишет Le Monde. По данным газеты, дозы шведско-британской вакцины пока получили около 350 тыс. голландцев старше 50 лет, а также ещё 80 тыс. медиков, постояльцев домов престарелых и людей с хроническими заболеваниями, однако пока никаких инцидентов зафиксировано не было.

Тогда как Люксембург последовал примеру Голландии, Швеция и Бельгия пока это делать отказываются — а бельгийский Верховный совет по здравоохранению в понедельник заявил, что будет и дальше полагаться на выводы EMA и рекомендации ВОЗ, а следовательно, продолжит применять препарат AstraZeneca, говорится в материале Le Monde. В ведомстве также заявили, что «приостановка — даже крайне ограниченная по срокам — не принесёт ничего кроме негативных последствий для программы вакцинации». Аналогичную осторожность проявили и в Австрии: министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер в понедельник вечером подчеркнул, что связь между вакциной AstraZeneca и выявленными случаями тромбозов до сих пор не подтвердилась, а также осудил страны, которые решили пока отказаться от препарата, не дожидаясь выводов EMA. «Это не только неэффективно, но и подрывает доверие», — цитирует чиновника Le Monde.

Наконец, приостановка применения вакцины AstraZeneca на фоне конфликта с её производителем по вопросу поставок может и обострить ситуацию внутри Великобритании, предупреждают авторы материала. Препарат уже получили как минимум 11 млн граждан страны, и британские органы здравоохранения — совместно с правительством и подавляющим большинством учёных — продолжают подчёркивать, что полностью доверяют препарату.

«Для приостановки вакцинации поводов нет», — прокомментировал ситуацию британский премьер Борис Джонсон, добавив, что Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), где препарат AstraZeneca одобрили ещё в конце 2020 года, является «одним из наиболее строгих и опытных» ведомств такого рода в мире. А директор принимавшей участие в разработке препарата Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард рассказал в эфире британского телевидения, что «появились очень обнадёживающие данные, согласно которым увеличения случаев тромбоэмболии на территории Великобритании зафиксировано не было». Наконец, президент комитета общественного здоровья Британской медицинской ассоциации Питер Инглиш заявил в интервью The Daily Telegraph, что проявление побочных эффектов при настолько масштабной вакцинации неизбежно, и выразил сожаление в том, что страны, приостановившие применение вакцины AstraZeneca, «решили вот так воспользоваться приниципом предосторожности».