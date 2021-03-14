ARD: шесть стран ЕС потребовали созвать саммит из-за «огромного неравенства» при распределении вакцин

К обвинениям ЕС в диспропорциях при распределении вакцин между государствами-членами, выдвинутыми австрийским канцлером Себастьяном Курцем, присоединились ещё пять стран, сообщает ARD. В письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю главы Австрии, Болгарии, Латвии, Словакии, Чехии и Хорватии потребовали организовать саммит по вакцинации для обсуждения проблемы. Брюссель отреагировал сдержанно.

Шесть стран Европейского Союза настаивают на проведении саммита для обсуждения проблемы справедливого распределения доз вакцины от коронавируса. В письме к председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен главы правительств Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии подчеркнули, что в противном случае к лету нынешний механизм закупок «создаст и углубит огромное неравенство среди государств-членов». Позже к инициативе созыва саммита ЕС присоединилась и Хорватия. Страны выразили недовольство тем, что «поставки доз вакцин фармацевтическими компаниями в отдельные государства-члены ЕС осуществляются не на равной основе по отношению к численности населения», пишет ARD.

В письме говорится, что в случае сохранения системы неравного распределения вакцин в ЕС грозит обострение «диспропорций между государствами-членами к лету». Это позволит некоторым странам достичь коллективного иммунитета в течение нескольких недель, в то время как другие будут сильно отставать. Поэтому Брюсселю необходимо «как можно скорее» организовать встречу глав государств и правительств ЕС.

В пятницу Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал несправедливое распределение вакцин в ЕС и обвинил некоторые страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями. По его словам, существуют указания на то, что ряд европейских стран заключил дополнительные договоры о поставках с фармацевтическими предприятиями путём непрозрачных переговоров. Представитель Еврокомиссии отклонил обвинения, заявив, что государства-члены в праве требовать «большее или меньшее количество доз вакцины», чем предусмотрено для них на основе пропорционального распределения. Их потребности обсуждаются в Координационном совете при участии фармацевтических компаний.

По словам Курца, Нидерланды и Мальта, например, будут иметь доступ к значительно большему количеству доз вакцин на душу населения, чем такие страны, как Болгария или Хорватия. Нидерланды и Мальта отвергли обвинения. Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что вакцины для Мальты были закуплены через механизм ЕС. Министерство здравоохранения Нидерландов сообщило, что придерживается договорённостей, однако Нидерланды используют пространство для манёвра «по максимуму» и запросят дозы вакцин в случае отказа от них других стран. Нидерланды стали последней страной ЕС, начавшей вакцинацию и в настоящий момент «навёрстывают упущенное».

Брюссель сдержанно отреагировал на обращение пяти стран. Представитель ЕС подчеркнул, что «координация борьбы с пандемией» уже находится в верхней части повестки дня саммита ЕС, который состоится в конце этого месяца, передаёт ARD.